طبيعياً وبالأدوية..طرق لعلاج التهاب الشعب الهوائية

الوكيل الإخباري-يعتبر التهاب الشعب الهوائية، مرض تنفسي شائع تسببه الفيروسات والبكتيريا والمهيجات، مثل الدخان والجزيئات الأخرى التي تؤدي إلى تفاقم مشكلات القصبات الهوائية، ورغم خطورته، إلا انه يمكن علاجه سواءً ببعض الطرق الطبيعية، أو بالأدوية.

اضافة اعلان



في السياق التالي، نستعرض ، أبرز الطرق التي قد تساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية، وفقًا لما جاء في موقع "Healthline"





1- الزنجبيل

وجد بعض الباحثين أن الزنجبيل يمكن أن يكون له تأثير مضاد للالتهابات ضد عدوى الجهاز التنفسي، ومن الممكن تناوله بعدة طرق، منها ما يلي:



- مضغ الزنجبيل المجفف المتبلور.

- استخدام الزنجبيل الطازج لصنع الشاي.

- تناوله نيئًا أو إضافته إلى الطعام.

- تناوله في شكل كبسولة حسب استشارة الطبيب، ومع ذلك من الآمن -استخدامه بشكل طبيعي ، وليس في شكل كبسولات أو مكملات.



2- الثوم

يعتقد أن الثوم له عدد من الخصائص العلاجية، حيث تظهر نتائج دراسة أجريت عام 2016 أنه منع بشكل فعال نمو فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي، مشيرة إلى أنه يمكن استخدامه كعلاج طبيعي لالتهاب الشعب الهوائية.



3- الكركم

وجدت دراسة أجريت عام 2018، أن الكركم له عدد من الخصائص التي يمكن أن تجعله مفيدًا في مكافحة التهاب الشعب الهوائية، لدوره المضاد للفيروسات والبكتيريا والمضادة للالتهابات، حيث يزيد الكركم أيضًا من نشاط مضادات الأكسدة ، مما يعني أنه قد يساعد في تقليل التهيج وتعزيز المناعة.



4- البخار

يساعد البخار على تفتيت المخاط من أجل طرده بسهولة أكبر، لذلك يعد أسهل طريقة لاستخدام البخار هي الاستحمام، حيث يساعد الماء الساخن على استرخاء العضلات التي قد تكون متوترة من السعال.



5- الغرغرة بالماء المالح

قد تساعد الغرغرة بالماء المالح على تفتيت المخاط وتقليل الألم في الحلق، وذلك من خلال إذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وتناوله.



أدوية لعلاج التهاب الشعب الهوائية

هناك بعض الأدوية التي قد تساعد في تهدئة أعراض التهاب الشعب الهوائية، لكن لا يجب تناولها إلا باستشارة الطبيب، منها ما يلي:-

1- الأسبرين (لا تتناول الأسبرين إذا كنت تتناول أدوية أخرى لتخثر الدم)

2- ايبوبروفين.

3- اسيتامينوفين.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة