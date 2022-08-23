طرق الوقاية من الحمل الضعيف

الوكيل الإخباري - حلم كل امرأة أن يكون جنينها سليمًا معافًا، وأن تمر فترة الحمل بسلام دون التعرض لأي خطورة تفقدها جنينها، ولكن في كثيرٍ من الأحيان تمر بعض الأمهات في أثناء الفترة الأولى من حملها ببعض المصاعب التي قد تعرضها للإجهاض والتي تشير أيضًا إلى أن حملها ضعيف.



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حيث يكون الجنين غير ثابت في جدار الرحم وتعرف تلك الحالة بالحمل الضعيف، وبتلك الحالة تكون الحامل في حاجة إلى أن تكون تحت الرعاية الطبية، حتى لا تتعرض للإجهاض وتفقد جنينها.



يعد مشكلة من أخطر المشاكل التي تتعرض لها المرأة الحامل؛ لأنّه يؤدّي إلى حدوث الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل.

تستطيع الحامل حماية نفسها من التعرض للإصابة بالحمل الضعيف خاصة إذا كنتِ قد تعرضت لذلك الأمر مسبقًا أو لديك تاريخ وراثي معه، وذلك عن طريق اتباع النصائح الآتية:



- اتباع نظام غذائي صحي وغني بالخضروات والفواكه والبروتين، وتجنّب الدهون والسكريات وشرب 10 أكواب ماء على الأقل.

- الراحة التامة وعدم حمل أشياء ثقيلة والالتزام بتعليمات الطبيب. الابتعاد عن الأدوية إلا باستشارة الطبيب، لأن بعضها يسبب فقدان الجنين.

- الابتعاد عن التدخين و أماكن التدخين والتقليل من تناول الكافيين.

- ضبط معدلات ضغط الدم والسكر، ومحاولة الحفاظ عليها ضمن المعدلات الطبيعية.

- عدم الجلوس مع الأشخاص المصابين بأي مرض أو التهابات.

- ممارسة الرياضة البسيطة المسموح بها والحفاظ على الوزن المعتدل.

- البعد عن التوتر والعصبية والحفاظ على الحالة النفسية.

- عدم إهمال تناول حمض الفوليك، لتفادي الإجهاض ومنع حدوث تشوهات للجنين، والالتزام بتناول المكملات الغذائية التي يصفها الطبيب.

- المداومة على تناول أقراص تثبيت الحمل أو الحقن المثبتة للحمل التي يصفها الطبيب للمحافظة على الحمل وتثبيته وعدم إهمالها، ولكن يجب عدم تناولها إلا باستشارة الطبيب أولًا.

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