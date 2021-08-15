الوكيل الإخباري - طرق طبيعية لزيادة الطول ذكر الدكتور مايك فارشافسكي، بعض الطرق البسيطة التي يمكن للمرء من خلالها زيادة طوله بشكل طبيعي، مؤكدًا على ضرورة الحصول على ما يكفي من المغذيات وأهمها البروتين، لأنه ضروري لنمو الجسم وصحته.



وأوصى الدكتور مايك بتناول الخضار والفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لنمو الجسم بشكل صحي وسليم، مضيفًا: أنت بحاجة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأنه عندما تنام جيدًا، فإنك تحصل في الواقع على الكثير من إفراز هرمون النمو.



وأكد أن ممارسة الرياضة تحفز الجسم على معالجة الطعام بشكل مختلف، وتجعل العضلات تنمو جيداً، وهذا يساهم في نمو الجسم والطول.

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المصدر - الشبكة العربية للأنباء

