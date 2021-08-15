الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

ما هي شروط الحصول على راتب الضمان المبكر؟

وزير الصحة اللبناني يوجه نداء لإجلاء جرحى انفجار عكار إلى خارج لبنان

التربية : تفعيل رابط نتائج التوجيهي الساعة العاشرة صباح غد - رابط

الحكومة الجزائرية تقرر تعويض جميع الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات

تحويل 19 مدرسة في اربد لنظام التناوب

استياء من عدم جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

ارتفاع وفيات الفيضانات شمال تركيا إلى 57

التسجيل عبر المنصة شرط الالتحاق بالفاقد التعليمي عدا اليوم وغدا

الأردن ولبنان يبحثان سبل تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية

عاجل

التربية : تفعيل رابط نتائج التوجيهي الساعة العاشرة صباح غد - رابط

الأحد، 15-08-2021 10:10 ص

طرق طبيعية لزيادة الطول

tbl_articles_article_17785_7688dbcd13f-a573-4ebf-a3c9-909c612fbe02


الوكيل الإخباري - طرق طبيعية لزيادة الطول ذكر الدكتور مايك فارشافسكي، بعض الطرق البسيطة التي يمكن للمرء من خلالها زيادة طوله بشكل طبيعي، مؤكدًا على ضرورة الحصول على ما يكفي من المغذيات وأهمها البروتين، لأنه ضروري لنمو الجسم وصحته.

وأوصى الدكتور مايك بتناول الخضار والفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لنمو الجسم بشكل صحي وسليم، مضيفًا: أنت بحاجة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأنه عندما تنام جيدًا، فإنك تحصل في الواقع على الكثير من إفراز هرمون النمو.

وأكد أن ممارسة الرياضة تحفز الجسم على معالجة الطعام بشكل مختلف، وتجعل العضلات تنمو جيداً، وهذا يساهم في نمو الجسم والطول.

اضافة اعلان

 

المصدر - الشبكة العربية للأنباء

 




 

 


 

إقرأ ايضا
AdobeStock_190105041-e1563333939695

5 عادات لا تقل خطورة عن التدخين

What-can-I-do-about-Bad-breathhalitosis-min

رائحتان في الفم تؤشران على ارتفاع نسبة السكر في الدم

بياض

هذه هي الوجبة رقم 1 للجسم

قدم

تعرف على أسباب ظهور نقاط بيضاء على أظافر القدم

تونا

خبراء يحددون أفضل الأطعمة لتغذية الدماغ

bad_office_air

عادات يجب الابتعاد عنها إذا كنت تعمل في المكتب طوال اليوم

أخبار متعلقة
نام

خطوتان بسيطتان لحرق الدهون أثناء النوم