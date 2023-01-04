طرق طبيعية لعلاج فطريات القدم

الوكيل الإخباري-فطريات القدم من المشكلات الجلدية الشائعة، وقد تكون أعراضها شديدة، لكن لها علاجات منزلية تساعد في التخلص منها، حيث تعمل على قتل تلك الفطريات.

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نستعرض في هذا السياق، كيفية علاج فطريات القدم بالطرق الطبية، وفقًا لموقع "Medicalnewstoday".



الطرق الطبيعية لعلاج فطريات القدم

- زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، فهو أكثر فعالية في قتل الفطريات، ولكن يجب توخي الحذر أثناء استخدامه لأن الإفراط فيه يسبب تهيج للجلد.



ويستخدم عن طريق وضع بعض القطرات منه، وتدليك القدم به، مثل المراهم والكريمات.



- الثوم

فالعديد من الدراسات أثبتت مدى فعالية الثوم في القضاء على البكتيريا والفطريات، والجراثيم، لذا فنقع القدم في ماء ممزوج بفصوص الثوم، هي إحدى الطريق المنزلية الفعالة في القضاء على فطريات القدم، مرتين يوميًا في مدة لا تزيد عن 30 دقيقة في المرة الواحدة.



- بودرة التلك

يفضل بعد غسل القدمين وقبل ارتداء الحذاء، وضع بودرة تلك على القدم، لأنها تساعد في امتصاص العرق الذي يؤدي إلى خلق بكتيريا وفطريات بالقدم.



- بيكربونات صوديوم

بيكربونات الصوديوم أو المعروفة باسم صودا الخبز، من العناصر الممتازة لقتل البكتيريا والفطريات والجراثيم، فيفضل نقع القدم في ماء ممزوج ببيكربونات الصوديم لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، مرتين في اليوم الواحد، ثم تجفف القدم جيدًا دون شطفها بالمياه.



أسباب الإصابة بفطريات القدم

- ارتداء الأحذية التي تهيأ بيئة دافئة ورطبة تحتاجها الفطريات لتنمو.

- المشي حافي القدمين.

- زيادة الأملاح في الجسم.

- قلة شرب المياه.

- ارتداء الجوارب والقدم مبللة.

- عدم تغير الجوارب يوميًا وارتداءه أكثر من مرة.



الوقاية من فطريات القدم

- غسل القدمين مرة واحدة على الأقل يوميًا.

- قص الأظافر لأنها تلتقط البكتيريا والفطريات بسهولة.

- عدم استعمال منشفة أو جوارب أو أحذية الآخرين.

- تغيير الجوارب بشكل يومي ومتكرر.

- تجفيف القدم قبل ارتداء الجوارب والحذاء.

- ارتداء أحذية خفيفة الوزن.



الكونسلتو الطبي

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