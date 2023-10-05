طرق طبيعية للتخلص من صداع التهاب الجيوب الأنفية

الوكيل الإخباري - الجيوب الأنفية تتأثر بالعديد من العوامل وتزداد أعراضها ومضاعفاتها في الطقس البارد ومع تغير الفصول، وكذلك مع انتشار الرياح المحملة بالأتربة، ولكن هناك أسباب داخلية في الجسم قد تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.

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طرق طبيعية للتخلص من صداع الجيوب الأنفية

- عمل كمادات دافئة على منطقة الجيوب الأنفية الملتهبة.

- الإكثار من شرب السوائل.

- الامتناع عن التدخين.

- الامتناع عن شرب الكافيين والقهوة والشاي.

- غسل الأنف بمحلول ملحي.

- استنشاق بخار دافئ.

- الابتعاد عن المثيرات التنفسية التي تزيد الشعور من التهاب الجيوب الأنفية.

- الابتعاد عن الهواء الجاف الذي يزيد التهاب الجيوب الأنفية.



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