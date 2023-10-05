الخميس 05-10-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

استاذة في الجامعة الأردنية تفوز بجائزة عالمية

رئيس الوزراء: لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب إفريقيا

العمل : حملة تفتيشية على المدارس الخاصة

ارتفاع الإيرادات المحلية 404 ملايين دينار خلال الشهور السبعة الأولى من 2023

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

النطق بالحكم ضد مروجين لأخبار كاذبة تتعلق بزلزال مدمر الأسبوع المقبل

البلقاء التطبيقية: مقاعد على البرنامج الموازي لطلبة الدبلوم

وزير الصحة : بدأنا بإعطاء مطعوم الحصبة

الخميس، 05-10-2023 02:07 م

طرق طبيعية للتخلص من صداع التهاب الجيوب الأنفية

tbl_articles_article_21525_9053f3f064b-bb94-4a73-8c94-0b6f4e38e638


الوكيل الإخباري - الجيوب الأنفية تتأثر بالعديد من العوامل وتزداد أعراضها ومضاعفاتها في الطقس البارد ومع تغير الفصول، وكذلك مع انتشار الرياح المحملة بالأتربة، ولكن هناك أسباب داخلية في الجسم قد تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.

اضافة اعلان


طرق طبيعية للتخلص من صداع الجيوب الأنفية
- عمل كمادات دافئة على منطقة الجيوب الأنفية الملتهبة.
- الإكثار من شرب السوائل.
- الامتناع عن التدخين.
- الامتناع عن شرب الكافيين والقهوة والشاي.
- غسل الأنف بمحلول ملحي.
- استنشاق بخار دافئ.
- الابتعاد عن المثيرات التنفسية التي تزيد الشعور من التهاب الجيوب الأنفية.
- الابتعاد عن الهواء الجاف الذي يزيد التهاب الجيوب الأنفية.

 

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
health-110920-1.1

نقص الحديد بالدم- كيف يؤثر على مختلف أجزاء الجسم؟

2

المعهد الوطني للسرطان في أمريكا يؤكد على أن المنتجات البديلة تمهد الطريق للحد من التدخين

تنزيل

كيف يحدّد البعوض ضحيته؟

2022_2_28_14_21_35_966

5 فوائد مذهلة للكيوي

164325-الحبوب-والبول-مهمة-فى-النظام-الغذائى

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يحمي العين

داء-السكري

دراسة تحدد متوسط عمر من يصابون بالسكري من النوع الثاني قبل سن الثلاثين

أخبار متعلقة
776aafc0-96c1-40a3-b65e-c534fb2ee91c

طبيب يكشف سر أهمية تنظيف الأنف قبل النوم

548937_0

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من الأتربة في العاصفة دانيال