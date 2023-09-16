السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية

خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية

سيناريو درنة قد يتكرر بالسودان.. خبير مصري يدق ناقوس الخطر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

اندلاع حريق في غابات الجزائر

مرصد الزلازل يوضح حقيقة تسجيل هزة أرضية في عمان ومأدبا فجر اليوم

إنقاذ 800 شخص في العاصفة "دانيال" وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء

الأرصاد تتوقع تسجيل درجات حرارة عظمى حول معدلاتها العامة اليوم

وفيات السبت 16/ 9/ 2023

السبت، 16-09-2023 09:35 ص

طبيب يكشف سر أهمية تنظيف الأنف قبل النوم

776aafc0-96c1-40a3-b65e-c534fb2ee91c


الوكيل الإخباري - لطالما يطالبنا أطباء الأسنان بضرورة تنظيف أسناننا قبل النوم. ولكن خطوة حيوية أخرى لا ينبغي تخطيها في الروتين الليلي، وهي تنظيف أنفك.

اضافة اعلان

يمكن أن يساعد التأكد من نظافة الجيوب الأنفية، على النوم الجيد ليلا، و إيقاف الشخير، وفقا للدكتور سيباستيان لوماس، طبيب الأسنان المقيم في يوركشاير.

 

وقال الطبيب: "أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك. إذا كنت لا تستطيع التنفس من خلال أنفك فستتنفس من الفم وستشخر".


وأظهر لوماس تقنية بسيطة لتنظيف الجيوب الأنفية المسدودة في مقطع فيديو على "تيك توك"، شوهد نحو 250 ألف مرة.


وتتضمن التقنية: الوقوف بشكل مستقيم، مع أخذ شهيق من الأنف وإخراجه و إبقاء الفم مغلقا. ثم  الضغط على طرف الأنف مع هز الرأس من جانب إلى آخر. و بعدها يمكن تحرير الأنف وأخذ نفس عميق مع الزفير.


وفي وصف الفيديو، كتب لوماس: "حان الوقت لإضافة تنظيف الأنف إلى روتينك الليلي. أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cafesmile210921103854323~

لعشاق القهوة.. إليكم الوقت المثالي لتناولها

372fc7ce-720c-4b8c-b4db-7d192cd81796

منها إنقاص الوزن.. 7 فوائد مذهلة لتناول هذا المشروب على معدة فارغة صباحاً

دد

تجنب الإكثار منه.. مشروب يرفع خطر الإصابة بأمراض الكبد

د

تعاني من آلام الرقبة؟.. إليك أبرز العلاجات المنزلية

لل

ماذا يأكل مريض جرثومة المعدة؟

رر

أعراض أمراض القلب .. 5 علامات تظهر على الجلد

أخبار متعلقة
548937_0

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من الأتربة في العاصفة دانيال

main_image64f63f734adcb

أطعمة تسبب الأرق.. ما هي؟

1414

أطعمة تخلصك من صوت الشخير المزعج

64f0397d4236046e2a5d8f91

ما علاقة عدد ساعات النوم في الإصابة بالسكري؟

2023_6_18_22_0_36_207

هل تؤثر عدد ساعات نومك على الكوليسترول؟

2023_8_30_17_37_58_188

لن تتوقعها.. أضرار عدم تنظيف الأسنان قبل النوم