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الخميس، 25-08-2022 03:47 م

طرق علاج صفار الأطفال في البيت

علاج-صفار-المواليد-بالتمر


الوكيل الإخباري - اصفرار الاطفال هو تراكم المادة الصفراء (البيلوروبين) في الدم؛ مما يؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين عند الأطفال حديثي الولادة. يحدث بسبب عدم اكتمال نمو الكبد ونضجه، وبالتالي لا يمكنه التخلص من المادة الصفراء. يختفي اليرقان غير المرضي لدى الرضع غالبًا في غضون أسبوعين دون أي علاج فقط يحتاج إلى متابعة.

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في الآتي طرق علاج صفار الأطفال في البيت للحالات الطفيفة فقط:

- تعريض الطفل للإضاة لمدة 10 دقائق مرتين في اليوم، مع ضرورة التنويه لتجنب تعرضه لأشعة الشمس المُباشرة.


- تغيير أنماط التغذية للطفل، بحيث تكون من 8 - 12 مرة للرضاعة الطبيعية و30 - 60 ملليلترا من الحليب الصناعي كل 2 - 3 ساعات، إذ يُساهم هذا التكرار في تحريك الأمعاء وزيادة كمية البيليروبين المطروحة في فضلات الطفل.﻿


- وضع الطفل تحت مصباح فلورسنت مع تغطية عينيه، إذ يُساهم ذلك في إضافة الأكسجين إلى البيليروبين لتسهيل تذويبه في الماء وبالتالي تخلص الكبد منه دون مواجهة أية صعوبات.﻿


- اعتماد التغذية التكميلية والتي يُوصي بها الطبيب المختص في حال إصابة الطفل بالجفاف أو في حال فقدانه للوزن، ويُعنى بذلك إعطاؤه الحليب الصناعي أو ذلك المسحوب من ثدي الأم بجانب الرضاعة لطبيعية، بالإضافة لإمكانية اقتراح الرضاعة الصناعية لعدد من الأيام ومن ثُم العودة للرضاعة الطبيعية.

 

ويب طب 

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