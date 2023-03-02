طرق علاج من الحكة المستمرة لدى الأطفال

الوكيل الإخباري- قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر ، إن معاناة الأطفال من الحكة، خاصة في فصل الشتاء، تحدث نتيجة العديد من الأسباب، مشيرًا إلى أنها في أغلب الأوقات لن تكون مؤثرة.



وأضاف حتة، أن تناول بعض الأدوية قد يزيد خطر المعاناة من الحكة المستمرة عند الطفل، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب المختص عند ملاحظتها على الطفل، لتغيير الدواء أو تغيير الجرعة المستخدمة من الدواء.

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ولفت استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إلى احتمالية تسبب بعض التغيرات الهرمونية في ظهور أعراض مزعجة، والتي منها الحكة المستمرة، أو تعريض الجلد للصابون أو المنظفات.



ونصح بوضع قطعة قماش مبللة أو قطعة من الثلج على الجلد الذي يسبب الحكة، لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق، أو حتى تهدأ الحكة، مع أهمية ترطيب البشرة، على أن يكون المرطب خاليًا من المواد الكيميائية المهيجة للبشرة مثل العطور.



الكونسلتو الطبي

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