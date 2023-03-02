الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

الزراعة تتراجع عن قرار استيراد الحليب المجفف

مطار الملكة علياء يستقبل أول طائرة سياحية عارضة من ميلانو

بلينكن يلتقي لافروف في نيودلهي

تقرير: عمّان بالمرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة 2023

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة بهذا الموعد- تفاصيل

ايعاز من وزير التربية بتسريع إجراءات إقامة مبنى جديد لمدرسة في ناعور

اقترضت 4 آلاف دينار للتخلص من أذى بلطجي في الأردن (تفاصيل صادمة)

وزير المياه يطمئن الأردنيين: الصيف المقبل سيكون مريحا

بلدية غرب اربد تدعو الراغبين بالتجنيد في الجيش لمراجعتها- وثيقة

الخميس، 02-03-2023 04:45 م

طرق علاج من الحكة المستمرة لدى الأطفال

2023_3_2_13_27_44_166


الوكيل الإخباري- قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر ، إن معاناة الأطفال من الحكة، خاصة في فصل الشتاء، تحدث نتيجة العديد من الأسباب، مشيرًا إلى أنها في أغلب الأوقات لن تكون مؤثرة.

وأضاف حتة، أن تناول بعض الأدوية قد يزيد خطر المعاناة من الحكة المستمرة عند الطفل، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب المختص عند ملاحظتها على الطفل، لتغيير الدواء أو تغيير الجرعة المستخدمة من الدواء.

اضافة اعلان


ولفت استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إلى احتمالية تسبب بعض التغيرات الهرمونية في ظهور أعراض مزعجة، والتي منها الحكة المستمرة، أو تعريض الجلد للصابون أو المنظفات.


ونصح بوضع قطعة قماش مبللة أو قطعة من الثلج على الجلد الذي يسبب الحكة، لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق، أو حتى تهدأ الحكة، مع أهمية ترطيب البشرة، على أن يكون المرطب خاليًا من المواد الكيميائية المهيجة للبشرة مثل العطور.

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
288142

الوقت المناسب لشرب الحليب

Phlebitis

هل يتسبب الالتهاب الوريدي في التعرض للجلطات؟

قرحة_العين_وكيفية_علاجها

أسباب متعددة وأعراض مزعجة لقرح القرنية- .. هكذا يمكن العلاج

111111111

نصيحة لمن تعافوا من السرطان.. خطوة في المطبخ تفيدكم للغاية !

2021_1_6_15_1_24_744

يهدد بالأنيميا .. طبيب يحذر من نقص هذا الفيتامين !

2019_2_2_14_41_36_240

نصيحة طبية "غريبة" بعد غسل أسنانك.. اتبعها واكتشف الفرق

أخبار متعلقة
2023_2_26_15_9_17_359

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الحلويات؟

ما_هي_أسباب_الصداع_عند_الأطفال

متى ينذر الصداع بالاصابة بضعف البصر لدى الاطفال؟

201905210251395139

كيف تكتشف اصابة الاطفال باضطراب الأكل ؟

tbl_articles_article_27222_836fa1f2c22-5ee0-47d3-8e25-e0dca47cec72

ما العلاقة بين التجشؤ وضيق التنفس؟

2023_2_25_15_17_14_786

4 علاجات لتسوس الأسنان اللبنية في المنزل

12674

هل ابتلاع طفلك لأسنانه المكسورة يشكل خطر؟