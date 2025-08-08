‎40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، أن نحو 40 ألف مصلٍّ أدوا الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات وقيود قوات الاحتلال في شوارع مدينة القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة والمسجد.
وأفادت دائرة الأوقاف بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددًا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة خلال أيام الجمعة.
