‎40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد الأقصى.

