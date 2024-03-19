طرق فعالة للوقاية من جفاف العين أثناء الصوم

الوكيل الإخباري - هناك أعضاء حيوية في الجسم تتأثر سلبًا عند صيام شهر رمضان المبارك، منها العين، حيث تتعرض لمشكلة مزعجة، ولكن من السهل الوقاية منها باتباع عدد من الإرشادات.



كيفية الحفاظ على صحة العين في رمضان





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- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

- اتباع نظام غذائي صحي في وجبتي الإفطار والسحور.

- ارتداء النظارات الشمسية قبل الخروج من المنزل صباحًا.

- عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

- تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون وبذور الكتان، نظرًا لقدرتها على منع جفاف العين، بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.



علاج جفاف العين في المنزل

هناك طرق فعالة في علاج جفاف العين بالمنزل، مثل استخدام الدموع الاصطناعية التي تصرف من الصيدليات ، مع ضرورة عمل كمادات دافئة على العينين بمعدل يتراوح من مرة إلى مرتين في اليوم.

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