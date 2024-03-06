كيف يستعد الجسم لصيام رمضان؟

الوكيل الإخباري - مثلما تستعد الأسواق والبيوت لشهر رمضان، ينبغي عليك تحضير الجسم للتغيرات التي يتطلبها صيام ساعات النهار حتى الغروب، قبل بدء رمضان بنحو أسبوع.



وتقدم رنا الهندي اختصاصية التغذية ومدربة اليوغا مجموعة نصائح لموقع "24"، لتحضير الجسم من خلال تغيير عادات النظام الغذائي قبل أيام من بداية الصوم.

وتبدأ هذه التغييرات بتقليل تناول الطعام قليلاً، وكذلك عدد الوجبات.

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وبدلاً من تناول 3 وجبات ووجبات خفيفة، ترى الهندي أن تناول وجبة إفطار مبكرة، وغداء متأخر، وعشاء مبكر؛ يساعد في تحضير الجسم لساعات الصيام الطويلة.



الصداع

ولتقليل الصداع الذي تسببه العادات الانسحابية المرتبطة بالكافيين، يُنصح بتقليل المشروبات التي تحتوي عليه.



ويمكن البدء خلال الأيام التي تسبق بداية الشهر الفضيل بشرب القهوة منزوعة الكافيين، أو الشاي المنقوع.



كذلك، لا تتناول وجبات خفيفة قدر الإمكان خلال الأيام التي تسبق بداية رمضان، لتعتاد على ساعات الصيام الطويلة.



كما يساعد تنظيم النوم قليلاً قبل بداية الشهر، لتتمكن من الاستيقاظ مبكراً للسحور، وذلك من خلال النوم المبكر.



تخطيط الوجبات

من المفيد التخطيط للوجبات وتسوق البقالة قبل بداية الشهر، للتأكد من حصولك على خيارات صحية، وتجنب الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المقلية، إلى جانب اختيار مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحساء الصحي.



وبالنسبة للمدخنين، تنصح الهندي بتقليل التدخين في الأيام التي تسبق الصوم.

وفي حالة وجود مخاوف صحية، تنبغي استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في الصيام.

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