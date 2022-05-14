السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 03:26 م

طرق لتقوية النظر والحفاظ عليه

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الوكيل الإخباري -  عندما يتعلق الأمر بصحة عينيك فإنك لا ترغب في المخاطرة. من الضروري حمايتهم في جميع أوقات اليوم، سواء كنت في الهواء الطلق أو أثناء ممارسة عملك. فيما يلي 4 نصائح يوصى بها الخبير OPTICALIA للحفاظ على حدة بصرك والعناية بعينيك بشكل يومي.

1 - الحد من الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهاتف الذكي والكمبيوتر وشاشة التلفزيون :
حافظ على مسافة كافية بينك وبين الشاشة التي تنظر إليها. على سبيل المثال: عود عينيك بقراءة شاشات الهاتف الذكي أو اللوحة الإلكترونية على بعد مسافة امتداد مرفقيك الشيء الذي سوف يجنبك قصر النظر المبكر. أيضا قم بإراحة عينيك لفترات وجيزة أثناء العمل واعتمد نظارات زرقاء تحجب الضوء لحماية عينيك.

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2-  حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية
ارتداء النظارات الشمسية سلوك صحي ضروري لوقاية العينين من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الضارة حتى عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم يجب الحرص على انتقاء أنواع النظارات الشمسية التي تُوفر حجب الأشعة بشكل ممتاز.

3- تناول طعامًا صحيا يفيد عينيك
تجنب تناول السكر بكثرة لأنه العامل الرئيسي في مرض السكري الذي يعزز قصر النظر ويزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات الأساسية A، E وC بالإضافة إلى الزنك واللوتين والسيلينيوم وتناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3.


4-قم بزيارة طبيب العيون بشكل منتظم
من الضروري أن نزور طبيب العيون ليقوم بعلاج أي مشكل في الوقت المناسب. فالعديد من أمراض العين تكون أعراضها الأولى بطيئة في الظهور.
العلامة التجارية لمتاجر النظارات OPTICALIA تتوفر على ألف نقطة بيع في خمسة بلدان مختلفة، أُنشئت مؤخرًا في المغرب. وما لا يقل عن أربعين خبير مؤهل يوجد في حوالي عشرين مدينة بالمملكة.

 

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