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الثلاثاء، 02-11-2021 01:49 م

طرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة

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الوكيل الإخباري - رائحة الفم الكريهة من المشاكل التي يواجهها الكثيرون وتؤثر على حياتهم وتعاملهم مع الآخرين، قد يكون ذلك ناتج عن الإصابة ببعض المشاكل الصحية سواء في الجهاز الهضمي أو الأسنان وغيرها وقد يكون ناتج عن عدم النظافة الشخصية وغسل الأسنان باستمرار.

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وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك بعض الطرق التي تساعد فى التخلص من رائحة الفم الكريهة وهي:

 

1- غسل الاسنان واستخدام الخيط
اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل كل يوم، واستخدم خيط التنظيف مرة واحدة على الأقل. إذا كنت قلقًا بشأن أنفاسك، فقم بالأمرين كثيرًا، لكن لا تبالغ في الأمور إذا قمت بتنظيف أسنانك بشدة ، يمكنك أن تتآكل أسنانك، مما يجعلها عرضة للتسوس.

 

2- غسل الفم
غسول الفم يضيف حماية إضافية عن طريق التخلص من البكتيريا، ويمكن أن يجعلك طعم النعناع الطازج تشعر بالرضا لكن تأكد من أن غسول الفم الذي تختاره يقتل الجراثيم التي تسبب رائحة الفم الكريهة، لا تكتفي فقط بتغطية الرائحة، اشطفه يوميًا بغسول فم جيد وأوقف رائحة الفم الكريهة من مصدرها.

 

3- اكشط لسانك
يمكن أن يكون الغلاف الذي يتشكل عادة على لسانك ملئ بالبكتيريا التى تسبب رائحة الفم الكريهة، لذلك عليك بكشط اللسان وغسله جيدا .

 

4- تجنب الأطعمة التي تفسد أنفاسك

البصل والثوم من الأطعمة التي تسبب رائحة فم كريهة لذلك قم بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناولها.

 

5- التخلص من عادة تدخين التبغ

بالإضافة إلى التسبب في السرطان، يمكن أن يتسبب التدخين في إتلاف لثتك، وتلطيخ أسنانك، ورائحة الفم الكريهة، لذلك ينصح بتجنبها.

 

6- حافظ على صحة اللثة
أمراض اللثة تسبب رائحة الفم الكريهة، تتجمع البكتيريا في جيوب عند قاعدة الأسنان، مما ينتج عنه رائحة، إذا كنت تعاني من أمراض اللثة، فقد يقترح عليك طبيب الأسنان أن ترى أخصائي أمراض اللثة المتخصص في علاجها.

 

المصدر - لبنان 24 

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