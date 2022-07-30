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السبت، 30-07-2022 12:11 م

طرق للسيطرة على الشهية أمام مغريات الأطعمة الصيفية

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الوكيل الإخباري - بمجرد وصول الصيف وبدء العطلات، ينسى كثيرون القواعد الرئيسية للحفاظ على الصحة والرشاقة بسرعة كبيرة جداً. إليك طرق للسيطرة على الشهية أمام مغريات الأطعمة الصيفية في الآتي:

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- الشواء
لا ينصح بشدّة الشواء التقليدي مع اللحوم الدهنية (نقانق، ضلع من اللحم البقري، ريش الغنم، قطع لحم الضأن ...) والصلصات الغنية. اختاري الدجاج (منزوع الجلد) والسمك والجمبري.

 

- المقبلات
المقبلات "خطيرة" على الصحة إذ قد تكون محمّلة بالسعرات الحرارية، وغالباً لا نسيطر على أنفسنا عند تناولها (العصائر السكرية، الشيبس، المكسرات، الأجبان المختلفة..). خططي لتناول الخضروات النيئة، واختاري عصير التفاح، أو عصائر الخضراوات، أو المياه المنكهة.


- الاحتفالات العائلية

الأيام المشمسة تساعد على لمّ شمل الأسرة: نقضي فترة ما بعد الظهيرة نتناول الطعام ونترك الطاولة ممتلئة قليلاً. الحل: لا تصلي جائعة، تناولي كميات قليلة من الطعام ولا تعيدي ملء طبقك. حاولي تجنّب كل "الجوانب" مثل الخبز والزبدة والمايونيز والصلصات الدسمة فكري في النهوض والتحرك.

 

- آيس كريم بعد الظهر
إنه جزء من متعة العطلة، والتوقف في محل الحلويات لتناول الآيس كريم والاستمتاع بالنكهات والإضافات الذواقة بشكل متزايد التي تزيد من فاتورة السعرات الحرارية.

 

- تناول الطعام بالخارج
عندما نكون في إجازة، نحب أن نتناول بضع وجبات في المطعم. لسوء الحظ، غالباً ما تكون الأطباق دهنية جداً ومالحة... الحل: بالنسبة للسلطة، اطلبي الصلصة إلى الجانب أو نصف ليمونة بدلاً من ذلك؛ اطلبي الخضراوات الخضراء بدلاً من البطاطس أو المعكرونة مع طبق اللحم المشوي؛ تناولي الحلوى فقط إذا كنت لا تزالين جائعة حقاً وشاركيها مع الآخرين.

 

سيدتي

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