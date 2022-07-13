الأربعاء 13-07-2022
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الأربعاء، 13-07-2022 12:58 م

ما كمية الخضروات والفواكة الضرورية للجسم يوميا؟

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الوكيل الإخباري - أوصت الجمعية الألمانية للتغذية بتناول 5 حصص من الخضروات والفواكه الضرورية يومياً لإمداد الجسم بالمعادن، والفيتامينات، مثل الحديد، والبوتاسيوم، وفيتامين A، وفيتامين C، بنحو 650 غراماً.


وأوضحت أنه يجب تقسيمها على 3 حصص خضروات بنحو 400 غراماً، وحصتي فواكه بنحو 250 غراماً، مشيرة إلى أن الحصة تعادل ما يملأ راحة اليد بشكل تقريبي.


ويمكن تحديد الحصة بدقة أكبر باتباع القواعد التالية:

- للخضروات النيئة، 125 غراماً تعد حصة.
- للخضروات المطبوخة، تقدر الحصة بـ 150 غراماً.
- حبة الفاكهة مثل التفاح، تقدر الحصة بـ 150 غراماً.
- للتوت أو الفاكهة الأثقل مثل الأناناس، تقدر الحصة بـ 125 غراماً.

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