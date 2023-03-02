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الخميس، 02-03-2023 12:13 م

طريقة استخدام الثوم في علاج تساقط الشعر

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الوكيل الإخباري- الثوم من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، تحرص بعض النساء على تدليك فروة الرأس به، لاعتقادهن أنه يساعد على إطالة الشعر وزيادة كثافته، فهل هذا صحيح؟

هل الثوم يعالج تساقط الشعر

أجابت الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراص الجلدية بكلية طب جامعة عين شمس في مصر، بقولها "الثوم من الطرق الطبيعية الفعالة والآمنة في علاج تساقط الشعر".

وأضافت الكحكي أن الثوم يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز بصيلات الشعر على النمو في المناطق الفارغة بفروة الرأس، بشرط استعماله بطريقة صحيحة.

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كيفية علاج تساقط الشعر بالثوم
وأوضحت أن طريقة علاج تساقط الشعر باستخدام الثوم بسيطة، كل ما عليكِ فعله هو اتباع الخطوات التالية:


- هرس فصوص الثوم.


- تدليك المناطق الفارغة من الشعر بفروة الرأس بالثوم المفروم.


- ترك الثوم على فروة الرأس لمدة نصف ساعة.


- غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب، للتخلص من رائحة الثوم.


وأشارت أستاذ الأمراض الجلدية إلى وجود طريقة أخرى لعلاج تساقط الشعر بالثوم، وهي تناوله أو إضافته إلى الطعام أثناء الطهي.


ونقلًا عن موقع "Healthline"، يحتوي الثوم على عناصر غذائية، تساعد بدورها على تعزيز صحة الشعر، مثل فيتامين سي وفيتامين B6 والسيلينوم والمنجنيز.


الكونسلتو الطبي

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