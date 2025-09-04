الخميس 2025-09-04 12:18 م
 

برنامج ميغان ماركل على "نتفليكس" يفشل في جذب المشاهدين

ميغان ماركل
 
الخميس، 04-09-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري-   فشل الموسم الثاني من برنامج "مع الحب، ميغان" (With Love, Meghan)، الذي تقدمه دوقة ساسكس ميغان ماركل، في دخول قائمة أفضل 10 برامج على منصة "نتفليكس"، ما يُعدّ تراجعًا واضحًا عن أداء الموسم الأول الذي حظي بحضور أقوى عند إطلاقه في مارس الماضي.

ورغم عرض 8 حلقات جديدة بتاريخ 26 أغسطس/ آب، لم يحقق البرنامج عدد مشاهدات كافٍ خلال الأسبوع الأول لدخول تصنيف الأعمال الأعلى مشاهدة، وسط منافسة قوية من أعمال ناجحة مثل الموسم الثاني من "وينزداي" والوثائقي "الخاسر الأكبر".


ووفق تقديرات إعلامية، حصد الموسم الثاني عدد مشاهدات أقل بنصف مليون مشاهدة مقارنة بالموسم الأول، الذي جذب 2.6 مليون مشاهدة في أسبوعه الافتتاحي.


موقع Parade نقل عن مصادر مطلعة في نتفليكس أن الأداء "دون التوقعات"، وأن استمرار العمل لموسم ثالث "غير مضمون"، في ظل هذا التراجع الجماهيري.


الانتقادات لم تقتصر على الأرقام، بل طالت محتوى البرنامج نفسه، حيث منحت صحيفة التلغراف البريطانية موسمه الثاني تقييم نجمتين فقط، ووصفت ميغان بـ"مونتيسيتو ماري أنطوانيت"، معتبرةً أن البرنامج "ممل، وفي بعض الأحيان لا يُطاق".


أما الغارديان، فوصفت العمل بأنه "حشو نمطي لحياة مترفة فارغة"، وعلّقت بأن محتواه "مصطنع بشكل مؤلم"، في إشارة إلى محاولات تسويقية لم تقنع النقاد ولا المشاهدين.


يُذكر أن الموسم الجديد حاول جذب الانتباه بمشاركة ضيوف بارزين وشخصيات شهيرة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذه من التراجع الواضح على الصعيدين النقدي والجماهيري.

 

ارم نيوز

 
 
