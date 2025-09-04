برنامج ميغان ماركل على "نتفليكس" يفشل في جذب المشاهدين

ورغم عرض 8 حلقات جديدة بتاريخ 26 أغسطس/ آب، لم يحقق البرنامج عدد مشاهدات كافٍ خلال الأسبوع الأول لدخول تصنيف الأعمال الأعلى مشاهدة، وسط منافسة قوية من أعمال ناجحة مثل الموسم الثاني من "وينزداي" والوثائقي "الخاسر الأكبر".
ووفق تقديرات إعلامية، حصد الموسم الثاني عدد مشاهدات أقل بنصف مليون مشاهدة مقارنة بالموسم الأول، الذي جذب 2.6 مليون مشاهدة في أسبوعه الافتتاحي.
موقع Parade نقل عن مصادر مطلعة في نتفليكس أن الأداء "دون التوقعات"، وأن استمرار العمل لموسم ثالث "غير مضمون"، في ظل هذا التراجع الجماهيري.
الانتقادات لم تقتصر على الأرقام، بل طالت محتوى البرنامج نفسه، حيث منحت صحيفة التلغراف البريطانية موسمه الثاني تقييم نجمتين فقط، ووصفت ميغان بـ"مونتيسيتو ماري أنطوانيت"، معتبرةً أن البرنامج "ممل، وفي بعض الأحيان لا يُطاق".
أما الغارديان، فوصفت العمل بأنه "حشو نمطي لحياة مترفة فارغة"، وعلّقت بأن محتواه "مصطنع بشكل مؤلم"، في إشارة إلى محاولات تسويقية لم تقنع النقاد ولا المشاهدين.
يُذكر أن الموسم الجديد حاول جذب الانتباه بمشاركة ضيوف بارزين وشخصيات شهيرة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذه من التراجع الواضح على الصعيدين النقدي والجماهيري.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تنظفين الطناجر المحروقة بسهولة؟ إليك 3 وصفات منزلية فعّالة
-
أدوات لا يُنصح بوضعها في غسالة الأطباق
-
هل تخطط للسفر؟ دليلك الكامل للعناية بالنباتات أثناء الغياب
-
"تأثير التوقعات".. أداة نفسية بسيطة قد تغير مزاجك وحياتك
-
بسبب خلاف عائلي.. أب يطلق النار على ابنته أمام المارة في تركيا - فيديو
-
اختطف رضيعاً.. القدر يجمع مصرية بابنها بعد 15 عاماً (فيديو)
-
الصحة المصرية توضح حقيقة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري بسبب الإهمال
-
كيوتو في الخريف: تجربة لا تُفوّت بين ألوان الطبيعة وعبق التاريخ