بسبب خلاف عائلي.. أب يطلق النار على ابنته أمام المارة في تركيا - فيديو

الوكيل الإخباري- جريمة مأساوية هزّت مدينة "عثمانية" التركية، بعدما أطلق أب النار من بندقية على ابنته داخل محطة حافلات عامة، وسط صدمة ورعب الموجودين.



وقام بعض الحضور بتوثيق الحادثة بمقاطع فيديو، قبل أن تنتشر لقطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتثير موجة غضب واسعة في البلاد.



وذكرت مصادر تركية، أن الأب تعقّب ابنته وهو يحمل بندقية حتى وصلت إلى محطة الحافلات، وأطلق عليها الرصاص وأصابها في ساقها، فسقطت أرضًا غارقة في دمائها أمام أعين المارة.



وسارع بعض المتواجدين في المكان لمحاولة السيطرة على الأب وإبلاغ فرق الإسعاف التي حضرت فورًا ونقلت الضحية إلى مستشفى "عثمانية" الحكومي لتلقي العلاج، حيث أكد الأطباء أن حالتها الصحية مستقرة رغم خطورة إصابتها.



ويعود سبب الجريمة، وفق مصادر تركية، إلى رفض الأب لطلاق ابنته، ما دفعه إلى تعقبها ومحاولة قتلها.



وقبضت الشرطة التركية على الأب، وفتحت السلطات تحقيقًا موسعًا لمعرفة دوافعه، علاوة على جمع إفادات الشهود لكشف كافة التفاصيل.

