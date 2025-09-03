مواد في طعامك تهدد حياتك.. تعرف عليها

الدراسة، المنشورة في مجلة eClinicalMedicine، شملت تحليل بيانات أكثر من 180 ألف شخص على مدى 11 عامًا، وكشفت أن:
بعض المواد مثل الغلوتامات، الريبونوكلييدات، والمحليات الصناعية (مثل الأسيسلفام والسكرين والسكرالوز)، والسكريات المضافة (مثل الفركتوز والمالتوديكسترين) مرتبطة بخطر أعلى للوفاة.
بينما أظهر الجيلاتين تأثيرًا إيجابيًا بانخفاض المخاطر، ولم تظهر بعض المواد الأخرى (كالزيوت المعدلة) تأثيرًا واضحًا.
📌 كما أشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا قليل المعالجة فقدوا وزنًا أكثر، ما يؤكد أهمية الأطعمة الطازجة والمطهية في المنزل.
