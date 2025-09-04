الخميس 2025-09-04 12:16 م
 

النفط عالميا يتراجع للجلسة الثانية على التوالي

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، بينما يترقب المستثمرون اجتماع تحالف «أوبك+» مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يبحث المنتجون زيادة جديدة في أهداف الإنتاج.
وانخفض خام برنت 0.6 بالمئة إلى 67.17 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6 بالمئة ليسجل 63.53 دولار للبرميل، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وكان الخامان القياسيان، قد تراجعا بأكثر من 2 بالمئة خلال تعاملات أمس الأربعاء.

 
 
