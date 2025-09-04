النفط عالميا يتراجع للجلسة الثانية على التوالي

وانخفض خام برنت 0.6 بالمئة إلى 67.17 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6 بالمئة ليسجل 63.53 دولار للبرميل، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وكان الخامان القياسيان، قد تراجعا بأكثر من 2 بالمئة خلال تعاملات أمس الأربعاء.
-
أخبار متعلقة
-
تباين أداء الأسهم الآسيوية اليوم
-
توقعات خفض الفائدة تعمّق خسائر الدولار
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشر نازدك الأميركي وانخفاض نفط تكساس
-
تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل
-
النفط عالميا يهبط لكن لا يزال قرب ذروة شهر بفضل عقوبات أميركية
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد
-
أسعار الذهب تحطم رقما قياسيا جديدا