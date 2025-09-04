النفط عالميا يتراجع للجلسة الثانية على التوالي

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، بينما يترقب المستثمرون اجتماع تحالف «أوبك+» مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يبحث المنتجون زيادة جديدة في أهداف الإنتاج.

اضافة اعلان