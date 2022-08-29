طريقة الجلوس الصحيحة لتجنب آلام الظهر

الوكيل الإخباري - ليس من الضروري أن يكون الظهر مستقيما بشكل دائم عند الجلوس من أجل تخفيف آلام الظهر، بل أن الجلوس بشكل مستقيم قد يسبب تيبسا في الظهر.

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وقال مجلس الصحة الخليجي إنه لا توجد وضعية جلوس صحيحة 100٪، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة، وذلك حرصا على تجنب آلام الجلوس لمدة طويلة.

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أنه يمكن تجنب آلام الظهر الناتجة عن الجلوس من خلال ممارسة تمارين المقاومة أو الاستطالة أسبوعيا.



إضافة إلى استخدام وسادة عند أسفل الظهر للشعور بالتحسن ودعم الظهر عند الجلوس لفترات طويلة.

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