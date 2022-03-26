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السبت، 26-03-2022 03:06 م

عادات صحية تساعدك في خفض سكر الدم

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الوكيل الإخباري - تشير بعض التقارير الصحية إلى أن الأدوية ليست هي الطريقة الوحيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم. وعلى الرغم من أنه من المهم دائمًا اتباع تعليمات الطبيب بخصوص الأدوية، فإن هناك طرقًا طبيعية أخرى للمساعدة على ضبط نسبة السكر.

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بدلاً من الاعتماد على الأدوية، يوصي اختصاصيو التغذية في موقع "eat this not that" باتباع بعض الإجراءات البسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة لضبط نسبة السكر، وربما إنقاص الوزن والشعور بالتحسن بشكل عام:

1- المشي بعد الوجبات
إذا كنت تعيش مع مقدمات السكري أو كنت مصابا بالسكري لفترة طويلة، فمن المحتمل أنك سمعت عن أهمية دمج النشاط البدني. تُظهر الأبحاث الوفيرة أن تشغيل عضلاتك يمكن أن يحافظ على انخفاض مستويات السكر في الدم.

 

2- جرب بدائل السكر
لطالما اعتاد الأطباء وخبراء التغذية على استخدام المحليات الخالية من السكر للأشخاص المصابين بداء السكري، ويمكنك الاختيار من بين الكثير من البدائل التي لا ترفع نسبة السكر في الدم مثل: ستيفيا وسكرالوز، وإريثريتول، وأليلوز. العديد من هذه المنتجات حلوة تمامًا مثل السكر وتمزج بشكل جميل مع المخبوزات أو المشروبات الساخنة.


3- استمتع بدقيق الشوفان
لا تتساوى الكربوهيدرات مع نسبة السكر في الدم. الألياف، على الرغم من أن الألياف تعتبر كربوهيدرات، فإن لها تأثيرات مختلفة تمامًا في التحكم بنسبة السكر في الدم عن الكربوهيدرات المكررة الأخرى.

 

4- احتفظ بزجاجة ماء في متناول يدك
أثناء إدارة نسبة السكر في الدم، قد تشعر أنك تعمل باستمرار للحفاظ على الكربوهيدرات والسكريات والسعرات الحرارية تحت حد معين. لحسن الحظ، فإن شرب الكثير من الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي.

 

5- حدّد موعداً ثابتاً للنوم
الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم كل ليلة يمكن أن يزيد من مقاومة الأنسولين ويجعلك أكثر جوعًا في اليوم التالي، مما يهيئك لخيارات النظام الغذائي السيئة مثل ارتفاع الكربوهيدرات والسكر. ووجدت دراسة أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ضعف التمثيل الغذائي للجلوكوز.

 

6- اختر الشوكولاتة الداكنة
الحلويات ليست مستبعدة تمامًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم. أحد أفضل الخيارات هو علاج غني يحبه الجميع تقريبا: الشوكولاتة الداكنة.
نظرا لأنها مليئة بمركبات الفلافونول المضادة للأكسدة، فإن هذه الحلوى قد تخفض نسبة السكر في الدم عن طريق مساعدة الخلايا على إفراز الأنسولين.

 

لبنان 24

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