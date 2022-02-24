عادات يومية خاطئة تؤذي أوردتك.. تعرف إليها

الوكيل الإخباري - يمكن أن تظهر الأوردة المتكتلة المنتفخة عند أي شخص تقريباً. وعلى الرغم من أنها ليست خطيرة في العادة، فإن وجودها أمر مزعج للغاية. وإذ لا يمكن منعها دائماً، فإن هناك بعض الإجراءات التي قد نقوم بها يومياً، والتي يمكن أن تتسبب في انتفاخ الأوردة.





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مع هذا فمن الممكن إجراء تغييرات كبيرة بخطوات صغيرة تحافظ على صحة عروقك وأوردتك، وذلك بتجنّب بعض العادات الخاطئة كالتالي:



1ــ عدم تدليك ساقيك

على الرغم من أن التدليك لن يمنع توسّع الأوردة، فإن الطريقة التي تقوم بها بتدليك ساقيك يمكن أن تساعد بالتأكيد، إنه يحفز تدفق الدم، مما لا يجعل عروقك "كسولة". على سبيل المكافأة، يساعد تحسين الدورة الدموية في تسريع إنتاج الكولاجين والحفاظ على ساقيك ناعمتين لفترة أطول.



2 ــ استخدام فرشاة جافة

ربما تكون قد رأيت مدونين متخصصين في مجال التجميل، يروجون للتدليك بالفرشاة الجافة، وعلى الرغم من أنه يقدم بعض الفوائد التجميلية، فإنه يمكن أن يضر عروقك أكثر مما ينفع. إذا كنت تستخدم فرشاة جافة كثيراً أو بشكل مكثف، فقد تحصل على جروح دقيقة من شعيراتها. وهذا بدوره يجعل أوردتك أكثر عرضة للنزيف التلقائي والعدوى.

3 ــ تناول الكثير من السكر

يتسبب السكر في ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى تلف الأوردة وإضعافها. يمكن أن يسبب أيضاً التهاباً في الأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب عليها ضخ الدم بشكل صحيح، مما قد يتسبب في تمدد الأوردة وانتفاخها. في الواقع، حتى الأطعمة التي تبدو وكأنها بدائل صحية للحلويات، مثل الفواكه المجففة، غالباً ما تكون عالية جداً في السعرات الحرارية والسكر، مما يجعلها ألد أعداء عروقك.

4 ــ ارتداء أحزمة الخصر

إذا كنت عرضة للإصابة بالدوالي، فقد ترغب بإعادة النظر في بعض اختياراتك للموضة. قد تبدو الملابس الضيقة جيدة بالنسبة لك، ولكنها أيضاً تقيد الدورة الدموية وتجعل من الصعب تدفق الدم من ساقيك إلى باقي أجزاء جسمك. بدلاً من ارتداء الأحزمة أو الجينز الضيق، اختر الملابس الفضفاضة، عروقك سوف تشكرك.

5 ــ النوم على الظهر

بينما قد يساعد النوم على ظهرك في منع تجاعيد الوجه، إلا أنه ليس أفضل وضع للنوم إذا كنت تعاني من دوالي الأوردة. من الأفضل أن تنام على جانبك الأيسر لأنه يزيل الضغط عن أكبر وريد في الجسم، والذي يقع على الجانب الأيمن. يساعد في زيادة الدورة الدموية ومنع الدم من التكوّن في الأوردة.

لبنان 24

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