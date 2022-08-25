عادات يومية سيئة قد تضر بصحة البشرة

الوكيل الإخباري - يشير الخبراء إلى أهمية الحفاظ على البشرة من خلال اتباع روتين حماية يومي وتناول الأغذية المفيدة لصحة البشرة.

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ويشير الأستاذ المشارك في طب الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك، الدكتور جوشوا زيشنر إلى أهمية صحة الجلد الجيدة وتجنب العادات السيئة التي يمكن أن تتداخل مع عمل خلايا الجلد. وبحسب زيشنر يمكن للأنشطة التي نشارك فيها على أساس يومي أن تؤثر على الصحة العامة للبشرة وإما أن تساعد أو تضر البشرة ومن العادات السيئة التي قد نقوم بها :

عدم استخدام الواقي الشمس

بحسب الخبراء فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو العامل الوحيد الذي يساهم في شيخوخة الجلد وسرطان الجلد،ويعد وضع كريم الوقاية من الشمس يوميا هو خط الدفاع الأول، وبحسب الخبراء يجب اختيار واق من الشمس بدرجة حماية SPF 30 على الأقل.



الضغط على البثور

حب الشباب هو أكثر الاضطرابات الجلدية شيوعا التي يعاني منها الناس، ويعد الضغط على هذه الحبوب أمرا ضارا للغاية وبحسب الخبراء يعد استخدام علاجات حب الشباب التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتوي على مكونات مثل بنزيل بيروكسيد أو حمض الساليسيليك، حلا جيدا بدلا من الضغط على البثور وتلويثها.



خدش خلايا البشرة

يشير زيشنر إلى أنه هناك طريقتان لعلاج الخلية وهما تغطية المنطقة المصابة بقطعة قماش باردة أو فرك مكعب ثلج عليها لبضع دقائق يمكن أن يوفر راحة على المدى القصير ويمنع الخدش أو استخدام علاج فعال مثل Allegra Hives ، وهو منتج جديد من Allegra يعمل من الداخل لتخفيف الحكة الناتجة عن الطفح الجلدي وتقليل الطفح لمدة 24 ساعة دون نعاس.



عدم غسل الوجه

التطهير هو أساس روتين العناية بالبشرة، ويساعد على إزالة الأوساخ والزيوت والمكياج والتلوث الذي يتراكم على سطح البشرة و بحسب الخبراء عدم غسل الوجع يوميا قد يسبب تهيجا والتهابا وظهور حب الشباب وحتى المساهمة في الشيخوخة المبكرة.



الاستحمام في الماء الساخن لمدة طويلة.

روسيا اليوم