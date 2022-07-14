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الخميس، 14-07-2022 06:36 ص

عصير الليمون كنز بـ 7 فوائد صحية

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الوكيل الإخباري - يعتبر عصير الليمون من العصائر والمشروبات المنعشة خلال فصل الصيف، وهو غني بالفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، والتي تساعد على ترطيبه وحمايته من الجفاف، لذلك يحرص الناس على تناوله خلال ساعات النهار.

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ووفقًا لِما ذكره موقع healthy، فإنّ عصير الليمون يتمتع بنسبة عالية من الفيتامينات الطبيعية التي يحتاجها الجسم لإتمام عملياته الحيوية ومساعدته على النمو، إضافة إلى أنّه يعمل على ترطيب حرارة الجسم، وله العديد من الفوائد الصحية، كما يلي:


1. يحتوي عصير الليمون على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المهمة التي تعزز جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض والفيروسات، لذا فهو مشروب جيد للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد.


2. يساعد على تنظيف الجسم من الميكروبات، من خلال قدرته على طرد السموم والتخلص منها.


3. يساعد على ترطيب حرارة الجسم وحمايته من الجفاف، ما يمنح الشخص طاقة جديدة ويجدد نشاطه وبالتالي القدرة على العمل والإنتاج.


4. تعمل الفيتامينات والعناصر التي يحتوي عليها عصير الليمون على حماية البشرة والحفاظ على رطوبتها ونضارتها، وبالتالي يحمي من الشيخوخة ويمنع ظهور التجاعيد ويشد الجلد، إلى جانب قدرته على منع ظهور حب الشباب.


5. يحتوي على العديد من الخصائص والقيم الغذائية التي تعزز عمل الجهاز الهضمي وتحسن عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي الحماية من اضطرابات المعدة مثل الاسهال والامساك.


6. نتيجة لدور عصير الليمون في تعزيز جهاز المناعة التي تعد خط الدفاع الأول في الجسم، فهو يحمي الجسم من تكون الخلايا السرطانية.


7. يساعد عصير الليمون على تحسين رائحة الفم والوقاية من الرائحة الكريهة التي تنتج عن وجود بقايا الطعام بين الأسنان.

 

البيان


 




 

 


 

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