عقار مرتقب لعلاج الاكتئاب

الوكيل الإخباري- أفاد باحثون من جامعة طوكيو للعلوم بأن مادة KNT-127 تقلل بسرعة وكفاءة من سمات الاكتئاب، إلى جانب أنها تساهم في خفض التوتر أيضاً.



ويوجد عدد محدود من الأدوية الفعّالة ذات الآثار الجانبية المحدودة في علاج الاكتئاب، كما أن الجسم يطوّر مقاومة لها، ما يجدد الحاجة إلى أدوية جديدة.

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وقد أظهرت التجارب الأولية على الحيوانات التي نشرها موقع "ساينس دايلي"، أن مركّب KNT-127 قوي كمضاد للاكتئاب، وسريع العمل، وآثاره الجانبية قليلة.



ولاحظ فريق البحث أنه بعض تعريض الحيوانات للإجهاد والضغوط، أدى الإعطاء المطوّل لمادة KNT-127 إلى تحسن كبير في التفاعل الاجتماعي ومستويات هرمون الكورتيكوستيرون في الدم، الذي يُفرز تحت الضغط.



وعلى عكس مضادات الاكتئاب التقليدية، لم يؤثر KNT-127 على تكوين الخلايا العصبية حتى في ظل ظروف خالية من الإجهاد.



وقال الدكتور أكيوشي سايتوه الباحث الرئيسي: "نعتقد أن التأثير الإضافي المضاد للتوتر خلال فترة العلاج له أهمية إكلينيكية كبيرة". و"نتوقع أن التطوير السريري الناجح لهذا العقار سيوسع خيارات علاج الاكتئاب في المستقبل".

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