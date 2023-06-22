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الخميس، 22-06-2023 04:20 م

علاج تجريبي للرجفان الأذيني بواسطة الضوء

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الوكيل الإخباري- أظهر بحث جديد نتائج واعدة لعلاج الرجفان الأذيني أو عدم انتظام ضربات القلب بواسطة ضوء يمكنه اختراق الصدر وتعديل نشاط خلايا القلب.

ويعتمد علاج الرجفان الأذيني حالياً على الصدمات والأدوية، ولكل منهما آثار جانبية خطيرة، كما أن معدلات النجاح منخفضة، وفق "مديكال إكسبريس".

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ويتميز العلاج الذي تم تجربته على نماذج حيوانية بأنه خالٍ من الصدمات، والأدوية، ويستخدم بروتينات حساسة للضوء للتحكم في نشاط الخلايا المستهدفة للاستعادة الفورية للإيقاع المنتظم للقلب.


وأجريت تجارب الدراسة في المركز الطبي بجامعة ليدن بهولندا، وقال الدكتور دانييل أ. بيجنابلز: "أضيئت صدور الحيوانات في التجربة مما أدى إلى استعادة حادة لإيقاع تنظيم ضربات القلب، ويوضح ذلك أن الضوء الكافي اخترق جدار الصدر، وأن الاختراق الكامل لجدار الأذين البشري قد يكون ممكناً أيضاً".


ويسمح هذا العلاج باستعادة سريعة لإيقاع ضربات القلب، ويتطلب تطبيقه إجراء تجارب على البشر.

 

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