الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يسعف سيدة بقارب مطاطي بسبب وجود سيل في الأزرق

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

عطلة رسمية في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية الخميس المقبل

8 وفيات و 13 اصابة بحادث سير مروع في البادية الشمالية - صور

صدور إرادة ملكية سامية - تفاصيل

الضمان: صرفنا 1.6 مليار دينار كحمايات اجتماعية 90% منها رواتب تقاعدية

أوستن يتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

الثلاثاء، 06-06-2023 04:30 م

كيف تتحكم في عدم انتظام ضربات القلب؟

OOTlm


الوكيل الإخباري- يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما يزداد النبض بسرعة كبيرة أو يصبح بطيئًا جدًا أو غير منتظم، ما يترتب عليه بعض الأعراض المزعجة.

يحتوي قلبك على نظام معقد من الصمامات والعُقد والحجرات، وجميعهم يتحكم في كيفية ووقت ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وفي حال حدوث عطل بأي منهم، يتغير معدل ضربات القلب، حسبما نشر موقع "Health line".

يمكن أن لا يسبب عدم انتظام ضربات القلب أي علامات أو قد يشعر الشخص ببعض الأعراض، وتشمل:
- الشعور بعدم الارتياح.
- ألم في الصدر.
- ضيق في التنفس.
- الدوار والدوخة.
- التعب.
- الإغماء.

اضافة اعلان


ليست كل حالات عدم انتظام ضربات القلب مهددة للحياة أو تسبب مضاعفات صحية، ويجب إخبار الطبيب بأي نبض غير طبيعي.


عوامل تساهم في عدم انتظام ضربات القلب


يمكن أن تشمل مخاطر عدم انتظام ضربات القلب ما يلي:
-التدخين.
- أمراض القلب السابقة أو تاريخ عائلي لأمراض القلب.
- السكري.
-ارتفاع ضغط الدم.
-زيادة الوزن.
-اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكوليسترول.
- كثرة تعاطي المخدرات.
- توقف التنفس أثناء النوم.


كيف تتحكم في عدم انتظام ضربات القلب؟
يعتمد علاج عدم انتظام ضربات القلب على السبب، قد يحتاج الشخص إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل زيادة مستوى النشاط البدني أو تغيير النظام الغذائي والحد من تناول الكافيين.


إذا كان الشخص يدخن، فقد يوصي الطبيب بالإقلاع عن التدخين، وأحيانًا يحتاج أيضًا إلى دواء للتحكم في معدل ضربات القلب وأي أعراض ثانوية.


يمكن أن تؤدي بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني، إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومن ثم قد يوصي الطبيب بأدوية سيولة الدم لتقليل خطر الإصابة.

 

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_9_28_12_10_27_210

أسباب عدم النوم رغم الشعور بالإجهاد والتعب

GettyImages-1013582500_583357_original

الكشف عن سرّ طول العمر والصحة الجيدة في اليابان

تقوية-الذاكرة

تحفيز الدماغ أثناء النوم يقوّي الذاكرة

_101903791_gettyimages-691423752

دراسة : هذه الممارسة تؤخر قصر النظر لدى الطفل

2023_6_5_21_23_42_894

طبيب يحذر هؤلاء من تناول المكملات الغذائية !

20236519119110Q8

نموذج رياضي يكشف اختلال توازن الجلوكوز مبكراً

أخبار متعلقة
2021_7_23_0_37_21_954

العرض الأولي للاصابة بالسكتة الدماغية .. احذره

سبب_ارتفاع_الضغط_عند_الشباب

4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب

2020_9_20_12_13_46_174

علامات تحذيرية على الجلد تدل على الإصابة بالسكري

2018_11_25_12_52_7_859

سيدة بريطانية تروي كيف نجت من النوبة القلبية والاعراض التي شعرت بها

2022_11_2_12_57_10_525

الشعور بهذا الألم يشير إلى إصابتك بجلطة دموية خطيرة !

tbl_articles_article_19352_3315979d4f2-49a9-4602-99e4-28e5082f525e

5 مخاطر صحية لفقدان الوزن السريع