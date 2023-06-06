الوكيل الإخباري- يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما يزداد النبض بسرعة كبيرة أو يصبح بطيئًا جدًا أو غير منتظم، ما يترتب عليه بعض الأعراض المزعجة.



يحتوي قلبك على نظام معقد من الصمامات والعُقد والحجرات، وجميعهم يتحكم في كيفية ووقت ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وفي حال حدوث عطل بأي منهم، يتغير معدل ضربات القلب، حسبما نشر موقع "Health line".



يمكن أن لا يسبب عدم انتظام ضربات القلب أي علامات أو قد يشعر الشخص ببعض الأعراض، وتشمل:

- الشعور بعدم الارتياح.

- ألم في الصدر.

- ضيق في التنفس.

- الدوار والدوخة.

- التعب.

- الإغماء.

اضافة اعلان



ليست كل حالات عدم انتظام ضربات القلب مهددة للحياة أو تسبب مضاعفات صحية، ويجب إخبار الطبيب بأي نبض غير طبيعي.



عوامل تساهم في عدم انتظام ضربات القلب



يمكن أن تشمل مخاطر عدم انتظام ضربات القلب ما يلي:

-التدخين.

- أمراض القلب السابقة أو تاريخ عائلي لأمراض القلب.

- السكري.

-ارتفاع ضغط الدم.

-زيادة الوزن.

-اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكوليسترول.

- كثرة تعاطي المخدرات.

- توقف التنفس أثناء النوم.



كيف تتحكم في عدم انتظام ضربات القلب؟

يعتمد علاج عدم انتظام ضربات القلب على السبب، قد يحتاج الشخص إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل زيادة مستوى النشاط البدني أو تغيير النظام الغذائي والحد من تناول الكافيين.



إذا كان الشخص يدخن، فقد يوصي الطبيب بالإقلاع عن التدخين، وأحيانًا يحتاج أيضًا إلى دواء للتحكم في معدل ضربات القلب وأي أعراض ثانوية.



يمكن أن تؤدي بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني، إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومن ثم قد يوصي الطبيب بأدوية سيولة الدم لتقليل خطر الإصابة.

