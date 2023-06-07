بعد عمر الثلاثين .. 3 علامات تنذر بالخطر على القلب

الوكيل الإخباري - ينبغي على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 30 عامًا الانتباه جيدًا للأعراض التي يصدرها الجسم، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليه قد تدل على الإصابة بأمراض القلب.



أعراض أمراض القلب بعد الثلاثين

1- ضيق التنفس

يعتبر ضيق التنفس من الأعراض المنذرة بأمراض القلب بعد سن الثلاثين، خاصةً إذا كان الشخص يعاني منه أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

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ولمعرفة ما إذا كان ضيق التنفس بعد الثلاثين علامة مرضية أم لا، يجب الذهاب للطبيب، لإجراء اختبار الإجهاد، الذي يساعد على اكتشاف قصور الدورة الدموية وعدم انتظام ضربات القلب.



2- الدوخة

تصبح الدوخة عرضًا مؤكدًا على الإصابة بأمراض القلب، إذا كان الشخص يشعر بالدوار أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وتطورها في بعض الأحيان إلى فقدان الوعي.



وتدل الدوخة التي تتبعها الإغماء على انخفاض ضغط الدم.



3- اضطراب ضربات القلب

لا يحدث الخفقان بعد الثلاثين بسبب التوتر والقلق فقط، بل ينتج أيضًا عن وجود مشكلة في القلب، تؤدي إلى عدم انتظام ضرباته، سواء بالتسارع أو البطء.



ولتحديد سبب الخفقان على وجه الدقة، يتعين على المريض الإسراع في إجراء مخطط كهربية القلب، وعرض النتائج على الطبيب في أقرب وقت ممكن.

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