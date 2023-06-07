الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا

بدء الاختبارات النهائية لطلبة المدارس الحكومية والعطلة الصيفية 27 حزيران

السير تكشف سبب حادث البادية الشمالية الذي أودى بحياة 9 أشخاص

إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا

أمانة عمّان تفتتح اليوم أول عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق يوم الأربعاء القادم

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

وفيات الأربعاء 7-6-2023

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأردن يستضيف اليوم اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

الأربعاء، 07-06-2023 08:26 ص

بعد عمر الثلاثين .. 3 علامات تنذر بالخطر على القلب

ظ


الوكيل الإخباري - ينبغي على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 30 عامًا الانتباه جيدًا للأعراض التي يصدرها الجسم، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليه قد تدل على الإصابة بأمراض القلب.

أعراض أمراض القلب بعد الثلاثين
1- ضيق التنفس
يعتبر ضيق التنفس من الأعراض المنذرة بأمراض القلب بعد سن الثلاثين، خاصةً إذا كان الشخص يعاني منه أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

اضافة اعلان


ولمعرفة ما إذا كان ضيق التنفس بعد الثلاثين علامة مرضية أم لا، يجب الذهاب للطبيب، لإجراء اختبار الإجهاد، الذي يساعد على اكتشاف قصور الدورة الدموية وعدم انتظام ضربات القلب.

2- الدوخة
تصبح الدوخة عرضًا مؤكدًا على الإصابة بأمراض القلب، إذا كان الشخص يشعر بالدوار أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وتطورها في بعض الأحيان إلى فقدان الوعي.


وتدل الدوخة التي تتبعها الإغماء على انخفاض ضغط الدم.

3- اضطراب ضربات القلب
لا يحدث الخفقان بعد الثلاثين بسبب التوتر والقلق فقط، بل ينتج أيضًا عن وجود مشكلة في القلب، تؤدي إلى عدم انتظام ضرباته، سواء بالتسارع أو البطء.


ولتحديد سبب الخفقان على وجه الدقة، يتعين على المريض الإسراع في إجراء مخطط كهربية القلب، وعرض النتائج على الطبيب في أقرب وقت ممكن.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

في هذه الحالة فقط .. صداع "نادر" قد تصاب به

2019_9_28_12_10_27_210

أسباب عدم النوم رغم الشعور بالإجهاد والتعب

GettyImages-1013582500_583357_original

الكشف عن سرّ طول العمر والصحة الجيدة في اليابان

تقوية-الذاكرة

تحفيز الدماغ أثناء النوم يقوّي الذاكرة

_101903791_gettyimages-691423752

دراسة : هذه الممارسة تؤخر قصر النظر لدى الطفل

OOTlm

كيف تتحكم في عدم انتظام ضربات القلب؟

أخبار متعلقة
OOTlm

كيف تتحكم في عدم انتظام ضربات القلب؟

10-important-factors-causes-obesity-know-about-dangerous-disease

دراسة : السمنة المفرطة خطر على القلب

قلب

علامات لا تتوقعها تشير للإصابة بأمراض القلب والكوليسترول

201903190249164916

أعراض نقص السكر في الدم

2022_4_28_12_30_17_520

في دقائق.. شراب في كل منزل يخفض ضغط الدم ويريح الشرايين