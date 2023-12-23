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السبت، 23-12-2023 11:32 ص

علاج جديد للاكتئاب بتحفيز الحبل الشوكي

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الوكيل الإخباري - أشارت دراسة جديدة إلى أن التحفيز الكهربائي الخفيف للحبل الشوكي يساعد في تخفيف الاكتئاب.

وأوضح الباحثون أن الحبل الشوكي يعمل (من بين وظائف أخرى) كنوع من الطريق العصبي السريع، حيث ينقل المعلومات من جميع أنحاء الجسم إلى مراكز المزاج في الدماغ.

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ووفق "هيلث داي"، افترض الباحثون في جامعة سينسيناتي أن "الحمل الزائد" للمعلومات على هذا المسار قد يطغى على الدماغ، ويلعب دوراً في الاكتئاب.


وشدد الباحثون على أن دراستهم التجريبية لمعرفة ما إذا كان تعديل الحبل الشوكي يمكن أن يخفف من الاكتئاب، لا تزال في مراحلها المبكرة للغاية.


ومع ذلك، يبدو أن الجلسات التي تستغرق 20 دقيقة تعود بفوائد الصحة النفسية للمشاركين، كما قال الفريق.


وأجرى الباحثون تجربة على 20 مريضاً فقط بالاكتئاب، خضع نصفهم 3 مرات في الأسبوع لمدة 8 أسابيع لعلاج بتحفيز الحبل الشوكي، بينما حصل النصف الآخر على علاج "زائف".


وقال فريق البحث: "استخدمنا تياراً كهربياً صغيراً جداً، أصغر بحوالي 10 مرات من التيار المعروف بأنه يسبب تلف الأنسجة"، و"هي الجرعة المثالية مع تكرار الجلسات".


وأفادت النتائج بأن المرضى الذين حصلوا على العلاج الحقيقي يبدو أن لديهم انخفاضاً أكبر في أعراض الاكتئاب، مقارنة بمن حصلوا على العلاج الزائف.

 

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