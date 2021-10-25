علاج حروق اللسان

الوكيل الإخباري - إنّ حروق اللّسان من المشاكل شائعة الحدوث، خصوصاً تلك الناتجة عن تناول أو شرب الأطعمة والمشروبات الساخنة جدّاً، فيما تسبّب بعض المواد الكيميائية عند لمسها للسان بالحروق الكيميائية وذلك بنسبةٍ أقلّ من الحروق الناتجة عن الحرارة، وفي بعض الحالات قد يشعر الشخص بوجود حرق بدون وجود حرق مباشر، والذي قد يشير لوجود ما يُسمَّى بمتلازمة الفم الحارق.



الحروق الناتجة عن الحرارة



1- شرب ماء بارد أو مثلّج بهدف التخلّص من مصدر الحرارة في مكان الإصابة وذلك لأنّه توجد احتمالية لاستمرار تسبّب الحرارة الموجودة بإتلاف أنسجة اللّسان في حال عدم القيام بتبريد منطقة الإصابة، كما ويُنصَح بمحاولة إبقاء الماء في الفم قبل بلعه لعدّة ثواني مع الاستمرار بارتشاف الماء المثّلج كلّ 30 دقيقة للقضاء على الألم، ويجب التنبيه هنا على عدم وضع الثلج مباشرة على اللّسان لتجنّب التصاقه به.

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2- شرب الحليب لقدرته على تخفيف الأعراض، كما وقد يفيد رش القليل من السّكر أو وضع القليل من العسل على اللّسان في التخفيف من الألم أيضاً.

3- تجنّب المشروبات الدافئة أو الساخنة خوفاً من تهييجها للحرق.

4- تجنّب وضع أيّ كريمات أو مراهم علاج الحروق على اللسان.

5- تناول مسكّنات الألم الموصوفة بغير وصفة طبية مثل؛ الباراسيتامول ، أو الآيبوبروفين ، وغيرها.

6- تجنّب الأطعمة المقرمشة أو الحارّة أو الحامضة وذلك لإمكانيتها تهييج الحرق.



متلازمة الفم الحارق:



إنّ الإصابة بمتلازمة الفم الحارق أمر غير شائع يشعر فيها المصاب بوجود حرق بشكل مزمن أو متكرّر دون وجود سبب مباشر وراء ذلك قد يستمرّ أحياناً لعدّة شهور أو سنوات، والذي يشمل اللّسان بشكل رئيسيّ وقد يمتدّ ليشمل الشفتين واللثة والجزء الداخلي للخدّين وسقف الحلق وأجزاء واسعة في الفم.

وتظهر أعراضه بأنماط مختلفة؛ فقد يبدأ الإحساس بالأعراض منذ الاستيقاظ من النوم صباحاً، ويستمرّ طوال اليوم فيما قد يبدأ بإزعاج قليل عند الاستقياظ، ويصبح أسوأ خلال اليوم لدى البعض.

علاج متلازمة الفم الحارق

1- تجنّب الأغذية الحارّة أو الحامضة مثل البندرة وعصير البرتقال والقهوة والمشروبات الغازية أو أيّ غذاء معروف يقوم بتهييج الأعراض لدى المصاب.

2- شرب السوائل بكثرة أو تناول رقائق الثلج لتخفيف أعراض جفاف الفم.

3- الإقلاع عن التدخين وتجنب منتجات التبغ.

4- تجنّب المنتجات الحاوية على النعنع والقرفة بما في ذلك معاجين الأسنان ومحاولة استبدالها بأخرى غير منكّهة أو أكثر لطفاً كمعاجين الأسنان الحساسّة.

5- الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

6- محاولة التقليل من الضّغط النفسي.

7- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



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