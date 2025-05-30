الجمعة 2025-05-30 12:21 م
 

اليابان تبدأ برفع العقوبات عن سوريا

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 30-05-2025 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساعيها لتوحيد مواقفها مع الدول الغربية ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.اضافة اعلان


وشمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، هاياشي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزاري: "بناءً على فكرة ضرورة تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الأزمة الطويلة، ودعم الجهود الإيجابية في سوريا بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تم النظر في الأمر بشكل شامل".

وأضاف: "سنستمر في التنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع، من منظور ما هو فعال لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".

بدوره، أشاد وزير الخارجية الياباني، إيوايا، بالجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة.

وأعرب عن "استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية".

وكانت الدول الغربية قد بدأت سابقًا بتخفيف العقوبات، حيث خفف الاتحاد الأوروبي إجراءاته بشكل تدريجي، كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوات مماثلة.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

الفنان المصري عادل إمام

فن ومشاهير الذكاء الاصطناعي يتسبب بضجة كبيرة حول الفنان عادل إمام .. ما القصة ؟

الأمم المتحدة بصدد تقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%

عربي ودولي الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية

الذهب

أسواق ومال الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار .. إليك التفاصيل

العلم الروسي

أسواق ومال روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار

صورة تجمع ترامب بإيلون ماسك

عربي ودولي عاجل ماسك يُعلن الخلاف مع إدارة ترامب: "لا أوافق على كل شيء"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي عمان

تعبيرية

عربي ودولي شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة