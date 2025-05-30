بري: مع اليونيفيل "ظالمة أو مظلومة"

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه مع قوات "اليونيفيل" في الجنوب "ظالمة أم مظلومة"، مشددًا على أنه يرفض الاحتكاكات الميدانية التي حصلت مع دورياتها أخيرًا في بعض بلدات الجنوب.

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