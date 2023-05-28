علاج محتمل لاضطراب السلوك أثناء النوم

الوكيل الإخباري- نشر باحثون من مستشفى ماونت سيناي، بنيويورك، ما وصفوه بشكل جديد لعلاج اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة، وهي حالة يتصرف فيها الجسم دون وعي بأصوات أو حركات الذراع والساق المفاجئة والعنيفة أثناء النوم.



وربط البحث تطوّر اضطراب سلوك النوم بالتنكس العصبي، أي عندما تفقد خلايا الدماغ وظيفتها بمرور الوقت، بسبب بتراكم بروتين تاو.



وحسب موقع "مديكال إكسبريس"، أوضحت ورقة البحث أن أدوية النوم المعروفة بمضادات مستقبلات الأوركسين المزدوجة، التي تستخدم عادة لعلاج الأرق، أو صعوبة النوم، وصعوبة الاستمرار فيه، يمكن أن تقلل بشكل كبير اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة.



وتقتصر الخيارات العلاجية لهذا الاضطراب حالياً، بشكل أساسي على هرمون الميلاتونين، والكلونازيبام، المعروف أيضاً بكلونوبين.



وقال الدكتور أندرو فارغا من ماونت سيناي: "حددنا نموذجاً جديداً يمكن أن يتطور فيه اضطراب السلوك عند النوم بحركة العين السريعة، بسبب التنكس العصبي الناجم عن تراكم بروتين تاو، والعلاج الجديد الذي يمكن أن يقلل من هذا الاضطراب".



وخلال التجارب التي قيمها البحث، أظهر ما يقرب من ثلث الأكبر سناً سلوكيات أحلام ذات صلة باضطراب نوم حركة العين السريعة، بما فيها المضغ وتمديد الأطراف.



وبعد وصف مضادات مستقبلات الأوركسين المزدوجة مرتين في 24 ساعة، لتقييم النوم في مراحل الضوء، والظلام، لاحظ الباحثون أن الدواء لا يقلل فقط وقت الاستغراق في النوم ويزيد جودته ومدته، ولكنه يقلل أيضاً مستويات الأحلام التي تؤدي إلى السلوك أثناء النوم.

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