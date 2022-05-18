علامات خطيرة قد تهدد حملك.. فانتبهي إليها

الوكيل الإخباري - هناك بعض العلامات الخطيرة، مثل: النزيف، وآلام أسفل البطن، ونزول السائل... إلخ، ومن المهم معرفة أنها علامات خطيرة قد تتسبب في فقدان الحمل، وتحتاج لرعاية طبية فورية.





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1. الغثيان والتقيؤ الشديد والمتكرر:

تشكو معظم الحوامل، خلال الأشهر الأولى للحمل، الغثيان والتقيؤات التي تكون بسيطة لا تؤثر على صحة الحامل بشكل عام، لكن قد تكون التقيؤات والغثيان متكررة وعنيفة للغاية.

- كيف تتصرفين؟

اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك، فقد يصف لك الطبيب دواء أو قد يوصي بتغيير النظام الغذائي.

2. انخفاض معدل حركات الجنين:

يتحرك الجنين بكثرة في بطن أمه في الأشهر الأخيرة من الحمل؛ إذ تشعر الأم بركلاته على مدار الساعة، وتدل حركات الجنين على أنه ينمو ويتطور بشكل سليم، لكن قد تشعر الحامل بأن عدد ركلات جنينها أقل من ذي قبل؛ الأمر الذي يجب أن يدعو إلى القلق.

- كيف تتصرفين؟

حدس الحامل في ما يتعلق بركلات جنينها قوي للغاية، حيث عدد ركلات الجنين يصل إلى 10 ركلات أو أكثر في غضون ساعتين، فإذا كان العدد أقل من هذا، فإنه يجب على الأم التواصل مع طبيبها في أسرع وقت ممكن، فلديه من المعدات ما يسمح له بمعرفة ما إذا كان الجنين يتحرك وينمو على نحو مناسب.

3. انفجار جيب المياه الخاص بالجنين:

خلال فترة الحمل يكون الجنين محاطاً ومحمياً بكيس مليء بالسائل الأمنيوسي. وفي الأحوال الطبيعية، ينفجر الكيس لدى الغالبية العظمى من النساء في نهاية المرحلة الأولى للمخاض بعد اكتمال الحمل، ولكن لدى بعض النسوة قد ينفجر الكيس قبل الموعد، أي قبل أن يصل الحمل إلى خاتمته، فتصاب الحامل بالهلع.

- كيف تتصرفين؟

قد تخلط بعض النسوة بين حدوث تمزق حقيقي في كيس الجنين والسائل البولي. وفي هذه الحال، تنصح الحامل بالذهاب إلى المرحاض لتفرغ مثانتها، وإذا استمر السائل في الجريان، فهذا يشير إلى انفجار كيس مياه الجنين، وفي هذه الحال، يجب الاتصال بمقدمي الرعاية الصحية أو التوجه إلى المستشفى فوراً.

4. الصداع الشديد، وألم البطن، واضطرابات بصرية، وتورم الوجه والأطراف في الأشهر الأخيرة للحمل:

إن الأعراض والعلامات السابقة هي مؤشرات على الإصابة بمرحلة ما قبل التسمم الحملي، وهو مرض خطير للغاية قد يقود صاحبته وجنينها إلى الهاوية، ويمتاز التسمم الحملي بمظاهر أخرى، مثل: ارتفاع ضغط الدم، والزلال البولي، وشح البول، وضيق التنفس، وقصور في وظائف الكبد، وتدهور عدد الصفيحات الدموية.

- كيف تتصرفين؟

اتصلي بطبيبك فوراً، وراقبي عن كثب مستويات ضغط الدم، فالعلاج المبكر لمرحلة ما قبل التسمم الحملي يعطي نتائج طيبة للغاية.

5. وجود أعراض تثير الشبهات بالإنفلونزا:

قد تكون الحمى والقشعريرة والسعال والتهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف والإرهاق العام والآلام العضلية، دليلاً على الإصابة بمرض الإنفلونزا، الذي يمكن أن يترك عواقب محفوفة بالمخاطر لدى النساء الحوامل.

- كيف تتصرفين؟

أخذ اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تؤمن الحماية من مرض الإنفلونزا، فعلى كل حامل أن تأخذه في بداية الخريف، وإذا كانت هناك شكوك قوية بإصابتك بالأنفلونزا، أو كنت على اتصال مع شخص آخر مصاب بالمرض، فلا تستعجلي الذهاب إلى عيادة الطبيب أو المستشفى، لمنع انتشار العدوى إلى حوامل أخريات، لذا أنصحك بالتواصل مع طبيبك أولاً، ففي جعبته النصائح الضرورية.



6. تورم الساق والألم:

تجعل التبدلات الطارئة خلال الحمل المرأة أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم، خاصة جلطة الساق العميقة التي تعطي تورماً وألماً في سمانة الساق، وقد ترحل الجلطة أو أجزاء منها لتحط رحالها في الرئة مسببة الصمامة الرئوية المهددة للحياة.

- كيف تتصرفين؟

اتصلي بطبيبك على وجه السرعة، في حال المعاناة من وجع وتورم في سمانة إحدى الساقين.



7. ألم عند التبول، أو ألم في أسفل الظهر:

تعد كثرة التبول أمراً شائعاً خلال الحمل، لكن إذا تزامنت كثرة التبول المؤلم مع أوجاع في أسفل الظهر في أحد الجانبين، فقد يدل هذا على الإصابة بالتهاب في المثانة أو في الكلية، وربما يترك آثاراً سلبية أبرزها الولادة قبل الأوان.

- كيف تتصرفين؟

يجب الاتصال بالطبيب لعمل التحريات اللازمة للكشف عن وجود التهابات في الكلى أو في المجاري البولية، وفي حال جاءت النتائج إيجابية، فإن العلاج يصبح ضرورة للتخلص من الالتهاب وتجنب مضاعفاته.

زهرة الخليج

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