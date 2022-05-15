الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الفايز

قرار حكومي هام مرتقب بشأن قيود كورونا في الاردن

الهند منفتحة على تصدير القمح للدول المحتاجة رغم الحظر

يوم وظيفي في ماركا الشمالية

افتتاح أعمال الملتقى التوعوي لشبكة مدارس منطقة بني حميدة

الأشغال تكشف حالة الطرق في المملكة

الهواري: مساعٍ ومباحثات لإعادة فتح المجال أمام استقبال المرضى الليبيين

مقتل 3 جنود و3 أطفال بهجوم انتحاري في باكستان

دروس ومفاهيم جديدة في المدارس اعتباراً من العام الدراسي 2023 / 2024

البلبيسي: لا وفيات وتسجيل 305 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

الأحد، 15-05-2022 04:48 م

7 خطوات للتخفيف من الحكة خلال الحمل

tbl_articles_article_29088_6860dca9018-b708-422c-aec6-8bbe66bccae4


الوكيل الإخباري - كثيرة هي التغيرات الفيسيولوجية التي تظهر على المرأة خلال فترة الحمل بسبب الاضطرابات الهرمونية. من أبرزها الشعور بالحكة والحساسية الجلدية التي غالبا ما تُزعج أغلب النساء. كيف يُمكنك التخفيف منها؟

تبدأ أعراض هذه الحكة الشديدة مبدئيا في القدمين واليدين، لتنتشر بعدها في البطن وداخل الفخذين وكذا الصدر، وهو الأمر الذي لا تستطيع معظم النساء تحمله، خصوصا في الليل، إذ يؤرق نومهن ويسبب لهن اضطرابات كثيرة.

اضافة اعلان


في حال كانت المرأة تعاني من حكة شديدة عليها التوجه إلى الطبيب لمعاينة حالتها ومعرفة درجة هذه الحساسية، ويصف لها بعض الكريمات والمراهم الموضعية للتخفيف منها، بالموازاة عليها اتباع النصائح التالية:

-ارتداء ملابس قطنية والابتعاد عن أي نوع قماش آخر من شأنه أن يهيج الجلد. الملابس أيضا يجب أن تكون فضفاضة ومريحة.
-تجنب ارتفاع درجة حرارة الجسم بتناول مخفض للحرارة، أو أخذ حمام دافئ حتى تقلل من الالتهاب الجلدي.
-اتبعي نظام غذائي صحي، خالي من الدهون وقللي من نسبة الملح في الأطعمة حتى لا تزيدي من الشعور بالحكة والحساسية.
-الابتعاد عن التوتر وكل ما يعكر مزاجك، لأن الحالة النفسية مهمة جدا وفي حال ساءت، يُمكن أن تزيد من إصابتك.
-يُمكنك أيضا استخدام بعض الزيوت المرطبة، حتى تخففي من حدة الحكة، وتليني الجلد أكثر.
-تناولي كمية كبيرة من المياه لتتخلصي من السموم المتراكمة في الجسم، وحتى تتخلصي من الأملاح فيه عن طريق العرق أو التبول.
-لا تستخدمي أي كريمات عطرية أو عطور، حتى لا تزيدي من تهيج الجلد واحمراره.

 

صحتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11829

تنظيف السرير بالمكنسة الكهربائية ضروري لصحتك

80d20d8c-2cc4-43b1-97b5-56043addbc6e

نصائح للمساعدة على زيادة التركيز وتعزيز الإنتاجية

97b37208-b638-4fcc-b8d7-ea0e2fbaaf0d_16x9_600x338

اكتشاف علمي يقلب الموازين.. عيون ميتة تعود إلى الحياة

tbl_articles_article_18530_1993af6b2ae-5b7c-4278-9483-a1dca735e61d

علاج حرقة المعدة بدون أدوية

artificial-intelligence-

هل تتحسن الرعاية الصحية بفضل الذكاء الاصطناعي؟

303036-شد

تمارين للحصول على عضلات ساق مشدودة

أخبار متعلقة
2021_12_9_0_1_49_315

ضغط الدم الحملي مؤشر على خطر أمراض القلب

2019_7_21_17_42_41_502

هل يقلق فقدان الشهية أثناء الحمل؟

20220103152206545

هل تعانين من الجوع المستمر؟.. خطوات للتخلص منه