7 خطوات للتخفيف من الحكة خلال الحمل

الوكيل الإخباري - كثيرة هي التغيرات الفيسيولوجية التي تظهر على المرأة خلال فترة الحمل بسبب الاضطرابات الهرمونية. من أبرزها الشعور بالحكة والحساسية الجلدية التي غالبا ما تُزعج أغلب النساء. كيف يُمكنك التخفيف منها؟



تبدأ أعراض هذه الحكة الشديدة مبدئيا في القدمين واليدين، لتنتشر بعدها في البطن وداخل الفخذين وكذا الصدر، وهو الأمر الذي لا تستطيع معظم النساء تحمله، خصوصا في الليل، إذ يؤرق نومهن ويسبب لهن اضطرابات كثيرة.

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في حال كانت المرأة تعاني من حكة شديدة عليها التوجه إلى الطبيب لمعاينة حالتها ومعرفة درجة هذه الحساسية، ويصف لها بعض الكريمات والمراهم الموضعية للتخفيف منها، بالموازاة عليها اتباع النصائح التالية:



-ارتداء ملابس قطنية والابتعاد عن أي نوع قماش آخر من شأنه أن يهيج الجلد. الملابس أيضا يجب أن تكون فضفاضة ومريحة.

-تجنب ارتفاع درجة حرارة الجسم بتناول مخفض للحرارة، أو أخذ حمام دافئ حتى تقلل من الالتهاب الجلدي.

-اتبعي نظام غذائي صحي، خالي من الدهون وقللي من نسبة الملح في الأطعمة حتى لا تزيدي من الشعور بالحكة والحساسية.

-الابتعاد عن التوتر وكل ما يعكر مزاجك، لأن الحالة النفسية مهمة جدا وفي حال ساءت، يُمكن أن تزيد من إصابتك.

-يُمكنك أيضا استخدام بعض الزيوت المرطبة، حتى تخففي من حدة الحكة، وتليني الجلد أكثر.

-تناولي كمية كبيرة من المياه لتتخلصي من السموم المتراكمة في الجسم، وحتى تتخلصي من الأملاح فيه عن طريق العرق أو التبول.

-لا تستخدمي أي كريمات عطرية أو عطور، حتى لا تزيدي من تهيج الجلد واحمراره.

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