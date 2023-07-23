علامات غير شهيرة للنوبة القلبية قد يتجاهلها كثيرون

الوكيل الإخباري- النوبة القلبية من الحالات الطبية الخطيرة التي تتطلب علاجا فوريا، وتحدث عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب.



ومن أكثر أعراضها شيوعا ألم الصدر الذي يحدث فجأة ولا يزول. وتوضح مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "قد تشعر بضغط أو ثقل في صدرك. وتشعر به كمثل عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وقد ينتشر هذا الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، ويكون مصحوبا بشعور بالغثيان ودوخة في الرأس وضيق في التنفس.



ومع ذلك، لا يظهر ألم الصدر على جميع المرضى، وهو ما يتطلب معرفة جميع العلامات التحذيرية المحتملة التي تشير إلى أن نوبة قلبية على وشك الحدوث.



وتشمل العلامات الأخرى "الأقل شيوعا" للنوبة القلبية:



- الشعور المفاجئ بالقلق الذي يمكن أن يشبه نوبة الهلع



- السعال المفرط أو الأزيز بسبب تراكم السوائل في الرئتين



ويمكن أن تختلف مستويات الألم من شخص لآخر، لذا فإن ما قد يصفه شخص ما بأنه ألم شديد، يمكن أن يصفه شخص آخر بأنه غير مريح.

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