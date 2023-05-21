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الأحد، 21-05-2023 12:30 م

علامة بالعين تكشف ارتفاع الضغط الصامت

تأثير_ارتفاع_الضغط_على_العين


الوكيل الإخباري- كشفت جمعية القلب الأمريكية، أن هناك علامة تظهر بالعين عندما يرتفع ضغط الدم في صمت دون ظهور أي أعراض واضحة تدل على ذلك

وأكدت الجمعية، أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي حتمًا إلى حدوث ضبابية أو زغللة في الرؤية، حسبما نشر موقع "The Sun”.

من الممكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية، في حال عدم علاجه والسيطرة عليه بشكل كامل.

قد يسبب ارتفاع الضغط تلف الأوعية الدموية الصغيرة التي تمد الأكسجين إلى القرنية، وهي الأنسجة الحساسة للضوء الموجودة خلف العين.

وقالت جمعية القلب الأمريكية: "يؤدي نقص تدفق الدم للقرنية إلى حدوث زغللة في الرؤية أو فقدان كامل في القدرة على الإبصار بشكل واضح."

وأضافت: "أن الأشخاص الذين يعانون من السكري وارتفاع الضغط تزداد مخاطر تعرضهم لهذه المشكلة بالعين."

وتابعت: "أن التحكم في ضغط الدم يعد بمثابة السبيل الوحيد لعلاج اعتلال الشبكية بارتفاع الضغط الشديد."

يمكن أن يسبب ارتفاع الضغط إلى تراكم السوائل تحت الشبكية، ما يؤثر على سلامة الرؤية، كذلك فإن عملية انسداد تدفق الدم قد يؤدي إلى تلف العصب البصري، الذي يبعث رسائل من العين للمخ.

وأكدت جمعية القلب الأمريكية: "يمكن للضغط المرتفع أن يقتل الخلايا العصبية في العين، والتي تسبب فقدان الرؤية بشكل مؤقت أو كامل."

يعتبر مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة للسكتة الدماغية، والتي تسبب تلف العصب البصري، وتؤثر على جزء من الدماغ المرتبط بمعالجة الصور.

يعتبر الضغط مرتفعًا عندما تصل القياسات إلى 140\90، أما عند بلوغ 80 عامًا، فإن قياس الضغط المرتفع يبلغ 150\90.

من الممكن تقليل فرص ارتفاع الضغط من خلال تجنب التدخين والأطعمة المملحة، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية 150 دقيقة في الأسبوع.

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الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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