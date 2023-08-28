علامة عند الاستيقاظ تنذر بالسكري

الوكيل الإخباري - يستيقظ بعض الأشخاص بجفاف بالفم، الذي يحدث نتيجة لأن الفم لا ينتج ما يكفي من اللعاب، عادًة ما يكون شعور مزعج لأنه يؤدي إلى صعوبة في البلع والمضغ، ما قد يجعل بعض الأشخاص يقلقون بسبب ذلك.

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نستعرض في التقرير التالي، أسباب جفاف الفم عند الاستيقاظ وطرق التعامل معه :



أسباب جفاف الفم



1-توقف التنفس أثناء النوم

هذا هو اضطراب النوم الذي يؤثر على القدرة على التنفس بالطريقة الصحيحة عندما تكون نائماً، عندما لا تتنفس جيدًا أثناء النوم، يكون من الصعب جدا الحصول على نوم عميق ومريح، قد تتنفس من فمك أو تشخر بصوت عالٍ، كلاهما يمكن أن يؤدي إلى الاستيقاظ بفم جاف.



2-الشيخوخة

تظهر الأبحاث أن حوالي 1 من كل 5 كبار السن يستيقظون بجفاف الفم، يمكن أن تشمل العوامل الأخرى الأدوية الموصوفة، وعدم وجود نظام غذائي جيد، وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بالعمر.



3-آثار جانبية للأدوية

تشمل الأدوية التي من المرجح أن تسبب جفاف الفم أدوية لما يلي:

-اكتئاب.

-ضغط دم مرتفع.

-ألم.

-قلق.

-مضادات الهيستامين ومرخيات العضلات، ومزيلات الاحتقان يمكن أن تسبب لك أيضا الاستيقاظ بجفاف الفم.



4-مشكلات صحية

تتضمن مشكلة جفاف الفم التالي:

-السكري

-السكتة الدماغية

-عدوى الخميرة مثل القلاع في الفم.

-مرض الزهايمر.

-أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة سجوجرن مثل جفاف العين والفم أو فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز.

-الشخير.

-التنفس بالفم.



نصائح لجفاف الفم عند الاستيقاظ

-تنظيف الأسنان مرتين يوميا واستخدام غسول الفم، يساعد في الحفاظ على نظافة الفم وتجنب تسوس الأسنان أو رائحة الفم الكريهة.

-تجربة العلكة الخالية من السكر أو الحلوى التي تحتوي على إكسيليتول، فهذا ينشط الغدد اللعابية.

-شرب الكثير من الماء أو ارتشاف منه طوال اليوم.

-عدم التنفس والفم مفتوحا ليلا، مع استخدام جهاز لترطيب الهواء.

-تجنب الأطعمة الحارة أو المالحة والمشروبات السكرية.

-الحد من الكافيين .

-التقليل من التدخين.

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