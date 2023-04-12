على أعتاب السكري .. 5 طرق تخلصك من السكر في الطعام

الوكيل الإخباري- عندما يدخل الشخص في مقدمات السكري، يستوجب عليه التقليل من السكر في الأطعمة والمشروبات المختلفة واتباع نظام غذائي صحي للوقاية من الإصابة بالمرض.



نستعرض بعض الطرق التي تساعد على التخلص من السكر في الأطعمة والمشروبات المختلفة، حسبما نشرت جمعية القلب الأمريكية على موقعها الرسمي.



طرق التخلص من السكر في الأطعمة

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1- تقليل كمية السكر تدريجيًا

يمكن تقليل كمية السكر المضاف إلى المشروبات التي يتناولها الشخص بانتظام مثل القهوة أو الشاي، ويجب أيضًا محاولة خفض كمية السكر المعتادة إلى النصف من الأطعمة، مثل الفطائر والبيتزا وغيرها.



2- استبدال مشروبات الصودا

يعتبر الماء الخيار الأفضل كبديل صحي وآمن لمشروبات الصودا الغنية بالسكريات والمحليات الصناعية، ولا يمكن استبدال الماء بالصودا عند الشعور بالعطش.



3-تناول الفواكه الطازجة

يفضل تناول الفواكه الطازجة بدلا من المجففة أو المعلبة المحفوظة في شراب سكري، إلى جانب الابتعاد قدر الإمكان عن عصير الفواكه لاحتوائه على السكر وانعدام الألياف الغذائية به.





4- قراءة ملصقات الأطعمة

قبل شراء المنتجات من السوبر ماركت، يُراعى قراءة ملصقات الأطعمة واختيار المنتجات التي تحتوي على أقل كميات من السكريات المضافة.



5-تحضير بسكويت صحي

في حال الرغبة في تحضير البسكويت أو الكعك، فيمكن صنعه بطريقة صحية من خلال استعمال الزبيب والشوفان والفواكه المجففة بدلا من الكمية الكبيرة من السكر.



6- الحد من الصلصات

من الأفضل الابتعاد عن الصلصات المختلفة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكريات، واستبدالها بالبهارات والزنجبيل والمقبلات الصحية.

الكونسلتو الطبي