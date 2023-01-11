غسل الدجاج بالخل والليمون والملح.. هل يقضي على البكتيريا؟

الوكيل الإخباري-تعتاد بعض النساء على غسل الدجاج بالخل والليمون قبل طهيها، ظنًا منهن أن هذه الطريقة هي الأفضل للتخلص من البكتيريا والجراثيم المتراكمة على سطحها.

اضافة اعلان



في هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية في مصر ، إن الخل والليمون يلعبان دورًا كبيرًا في تطهير الدجاج من البكتيريا والجراثيم، مثل السالمونيلا، ويرجع السبب إلى احتوائهما على نسبة عالية من الأحماض، المعروفة بخصائصها المضادة للميكروبات.



وأوصت عبد الوهاب بنقع الدجاج في الخل والليمون بعد تخفيفهما بالماء البارد وإضافة الملح لمدة تتراوح من ساعة إلى يومٍ كامل، لضمان القضاء على البكتيريا والجراثيم نهائيًا.



وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة إلى أهمية استخدام الدقيق في تنظيف الدجاج أيضًا، لأنها يتميز بقدرة كبيرة على إزالة رائحة الزفارة منها.



وشددت على ضرورة ترك الدجاج على النار حتى الغليان، لأن الحرارة المرتفعة تساعد على التخلص من بقايا الميكروبات التي لم يتم القضاء عليها بالخل والليمون والملح.



وحذرت عبد الوهاب من استخدام المنطفات في غسل الدجاج، مثل الصابون، لاحتوائها على مواد كيميائية، قد تظل نسبة منها على سطحها، حتى إن تم تنظيفها بالماء الجاري.



واختتمت حديثها بتوضيح أن غسل الدجاج بالمنظفات يؤدي إلى:

- الإصابة بالأمراض المعوية.

- التقليل من فوائد البروتينات الموجودة في الدجاج.

- تغيير نكهة ورائحة وقوام الدجاج.



الكونسلتو الطبي