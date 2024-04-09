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الثلاثاء، 09-04-2024 09:18 ص

فئات ممنوعة من تناول كعك العيد- إليك السبب

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الوكيل الإخباري - مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على تناول كعك العيد، وهو من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي يجب عليها تجنب تناول كعك العيد نظرًا للمخاطر الصحية التي يمكن أن تشكلها عليهم.

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فئات ممنوعة من تناول الكعك


مرضى السكري
يحتوي كعك العيد على نسبة عالية من السكر، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.
يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المسموح بها من كعك العيد.


مرضى القلب
يحتوي كعك العيد على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يمكن أن يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
يجب على مرضى القلب تجنب تناول كعك العيد أو تناوله بكميات قليلة جدًا.

 

مرضى السمنة
يحتوي كعك العيد على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن لدى مرضى السمنة.
يجب على مرضى السمنة تجنب تناول كعك العيد أو تناوله بكميات قليلة جدًا.


مرضى القولون العصبي
قد يسبب تناول كعك العيد بعض الأعراض المزعجة لمرضى القولون العصبي، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.
يجب على مرضى القولون العصبي تجنب تناول كعك العيد أو تناوله بكميات قليلة جدًا.
ينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يكونوا حذرين عند تناول كعك العيد وأن يستشيروا الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تضمينه في نظامهم الغذائي. يمكن لهؤلاء الأشخاص البحث عن بدائل صحية لكعك العيد، مثل الحلويات المصنوعة من مكونات خفيفة أو الحلويات ذات قيمة حرارية منخفضة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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