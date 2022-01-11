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الثلاثاء، 11-01-2022 04:07 م

فائدة غير متوقعة لبذور الرمان

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة صينية جديدة، أن حبات الرمان تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات C و B والأحماض العضوية والسكريات والألياف الغذائية ومختلف العناصر المعدنية. 

اكتشف الباحثون في بذور الرمان مواد البوليفينول وفيتامينات وأحماض عضوية مختلفة لها خصائص مضادة للأكسدة. 

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وإن تناول هذه البذور يؤثر إيجابياً في عمل الجهاز الهضمي ويحسن عملية التمثيل الغذائي والشهية.وبالإضافة إلى ذلك، يتم أثناء مضغ هذه البذور تطهير تجويف الفم من البكتيريا.


واستناداً إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون الصينيون بتناول حبات الرمان مع البذور، مشيرين إلى أن الرمان الذي يعد لونه ورديا فاتحا تكون بذوره لينة عادة.

 

البيان 

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