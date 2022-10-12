منها السكري .. عدد مرات دخولك الى دورة المياه تكشف احتمالية اصابتك بأمراض

الوكيل الإخباري-توصلت دراسة حديثة إلى أن تكرار حركة الأمعاء (عدد مرات دخول الحمام للتبرز يوميا) قد يشير إلى خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب، فما المعدل المثالي لدخول الحمام الذي يرتبط بأقل خطر لهذه الأمراض؟

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أجرى الدراسة علماء صينيون، ونشرت في مجلة "بي إم جي أوبن" (BMJ Open)، وكتب عنها موقع "ديابيتز كو يو كيه" (diabetes.co.uk).





عدد مرات التبرز يوميا

واستخدم الباحثون بيانات من "بنك كادوري الحيوي في الصين" (China Kadoorie Biobank)، وسجل الباحثون 487 ألفا و198 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما في الدراسة.



وتم إجراء المسح الأساسي الأولي من عام 2004 إلى عام 2008، مع بدء المتابعة بعد ذلك واستمرارها لمدة 10 سنوات في المتوسط.



وتم تقييم وتيرة حركة الأمعاء (عدد مرات التبرز يوميا) مع إجابة المشاركين على السؤال "كم مرة يحدث لديك حركة الأمعاء كل أسبوع؟" وكانت الردود الأربعة المتاحة: أكثر من مرة في اليوم، مرة في اليوم، مرة كل يومين إلى 3 أيام، أو أقل من 3 مرات في الأسبوع.



عدد مرات دخول الحمام

وبعد متابعة متوسطها 10.1 سنوات، وجد الباحثون النتائج التالية حول عدد مرات دخول الحمام:



الذهاب إلى الحمام أكثر من مرة يوميا

وجد الباحثون مخاطر أعلى للإصابة بـ"أمراض القلب الإقفارية" (IHD)، وفشل القلب، و"مرض الانسداد الرئوي المزمن" (COPD)، ومرض السكري من النوع الثاني، و"أمراض الكلى المزمنة" (CKD) في المشاركين الذين أبلغوا عن الذهاب للحمام للتبرز أكثر من مرة يوميا، مقارنة بالمجموعة التي ذهبت مرة يوميا.



الذهاب إلى الحمام أقل من 3 مرات في الأسبوع

وجد الباحثون أن المشاركين الذين أبلغوا عن أقل من 3 مرات للتبرز في الأسبوع -وهذا يعني إصابتهم بالإمساك- قد كان لديهم زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية و"أحداث الشريان التاجي الرئيسية" (major coronary events) والسكتة الدماغية وداء الكلى المزمن.



وتُعرف أحداث الشريان التاجي الرئيسية أنها احتشاء عضلة القلب أو قصور القلب الإقفاري أو "الذبحة الصدرية غير المستقرة" (unstable angina) أو الموت المفاجئ.

لذلك، تشير النتائج إلى أن حركة الأمعاء المنخفضة قد تحمل خطرا متزايدا للإصابة بنوبة قلبية.



ويضيف الباحثون "بناء على نتائج الدراسات الحالية والسابقة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من "تردد حركة الأمعاء غير الطبيعية" (abnormal bowel movement frequency) النظر في إمكانية الإصابة بأمراض غير مشخصة وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المستقبلية المحتملة لمختلف الظروف الصحية".





المعدل الطبيعي لدخول الحمام يوميا

يجب أن نؤكد هنا أن هذه النتائج هي من دراسة، يعني لا يمكن الانطلاق منها لوضع تعريف علمي لعدد مرات دخول الحمام.



مع ذلك، يمكن القول استنادا إلى هذه الدراسة فقط، أنه "يبدو أن المعدل الطبيعي للتبرز هو حوالي مرة واحدة يوميا"، والذي يبدو أنه لا يرتبط بزيادة خطر أمراض السكري والقلب. مع ذلك هذا استنتاج عام، وقد تكون معرضا لهذه الأمراض حتى لو كنت تذهب مرة واحدة للحمام يوميا. استشر الطبيب دائما، واسأله إذا شعرت بتغير في حركة الأمعاء، زيادة أو نقصانا، او إذا كان البراز رخوا أو صلبا للغاية.



الجزيرة

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