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الثلاثاء، 12-01-2021 03:27 م

فاكهة شتوية ترفع الضغط المنخفض

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الوكيل الإخباري _  يعاني العديد من الاشخاص من صعوبة في انتظام ضغط الدم خاصةً ممن يعانون من ضغط الدم المنخفض، حيث يلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في ارتفاع الضغط، و هناك فواكه تتضمن على الأملاح تساعد على ارتفاع الضغط ، منها البرتقال واليوسفي والمانجو والفراولة .

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كما يساعد الزبيب على رفع ضغط الدم بسرعة .

 

يمكن لـ الجلوكوز أن يكون الحل السحري لرفع الضغط بسرعة، وذلك عن طريق إضافة ملعقتين صغيرتين من الجلوكوز مع قليل من الملح في كوب من الماء ويمكن خلطهما واستهلاكهما للمساعدة في زيادة مستوى ضغط الدم بسرعة.

 

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف، لذايجب ترطيب الجسم والاكثار من شرب الماء لأنه يساعد على زيادة مستوى ضغط الدم على الفور .

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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