الخميس 20-04-2023
الوكيل الاخباري

4 دول إسلامية أعلنت أن السبت أول أيام عيد الفطر - أسماء

خبير سعودي: هلال شوال ولد فلكيا

تركيا تعلن الجمعة أول ايام عيد الفطر

85 قتيلا بحادث تدافع خلال توزيع مساعدات بصنعاء

الكرك تتزين بالأعلام والفوانيس

المركزي يحدد ساعات دوام البنوك بعد العيد

رئيس تجارة الأردن: حركة تسوق مقبولة متفاوتة من منطقة لأخرى

وزارة الصحة تؤكد جاهزيتها لاستقبال المراجعين خلال عطلة العيد

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

تعميم هام من وزارة التربية بشأن دوام المدارس بعد العيد

الخميس، 20-04-2023 02:24 م

فحص في بداية الحمل يكشف مخاطر السكري

2020_10_27_18_47_17_224


الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون من جامعة توركو في فنلندا أن التركيزات العالية لجزيئات HDL الصغيرة في الدورة الدموية أثناء الحمل المبكر ترتبط بارتفاع نسبة الجلوكوز الصائم ومقاومة الأنسولين بعد عامين من الولادة.

ويمكن رصد مستوى جزيئات HDL الصغيرة في الدورة الدموية في مرحلة مبكرة من الحمل فقط، ولم يتم رصد ارتباطها بمشكلة السكري في أواخر الحمل.
وقال الدكتورة إيلا موهلي: "بناءً على النتائج التي توصلنا إليها، يمكن التعرف على النساء المعرضات لخطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري في بداية الحمل، من خلال ملامح التغيرات في عملية التمثيل الغذائي، إضافة إلى تقييم وزن الجسم".
ونُشرت نتائج الدراسة على شبكة "ميتابولوميكس" الأوروبية المتخصصة في أبحاث عملية الأيض. واعتمد البحث على متابعة حالة الحوامل في مستشفى جامعة توركو.

اضافة اعلان


وأشارت النتائج إلى دراسات سابقة وجدت أن خطر ارتفاع تركيزات جزيئات HDL الصغيرة في الدورة الدموية أثناء الحمل يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب بعد الولادة.


وبحسب نتائج البحث الجديد تعتبر نفس الظاهرة مؤشراً على تزايد خطر إصابة الأم بالسكري بعد الإنجاب بعامين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
b3e830b8-72b6-4ab7-8410-b11a26cd7e59

مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين

238094

لعيد فطر صحي.. 6 نصائح يوصى باتباعها

2023_4_19_13_54_37_656

5 جبات خفيفة صحية يمكنك تناولها في العيد

1120221614341935593412

5 نصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة..ما هي؟

202342015940437M8

التغذية السليمة تحارب تقصف الأظافر

UjJ2k

مع اقتراب عيد الفطر.. إليكم طرق تحضير الكعك بمكونات صحية

أخبار متعلقة
1681766724_NYPICHPDPICT000009774901

خبراء : سوء التغذية يُسبب 14 مليون حالة سكري عالمياً

483750

دراسة : تمارين القوة تساعد على ضبط ضغط الدم الشرياني

3420561-507131113

دراسة صادمة حول فرشاة المكياج

تحليل-مقاومة-الإنسولين

كيف تكتشف إصابتك بمقاومة الأنسولين؟

نصائح-للنوم-في-رمضان

علاج واعد لمن يعاني مشكلة توقف التنفس أثناء النوم

147352Image1-1180x677_d

ما فرص الحمل مع مشكلة في القلب لدى المرأة؟