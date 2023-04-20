فحص في بداية الحمل يكشف مخاطر السكري

الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون من جامعة توركو في فنلندا أن التركيزات العالية لجزيئات HDL الصغيرة في الدورة الدموية أثناء الحمل المبكر ترتبط بارتفاع نسبة الجلوكوز الصائم ومقاومة الأنسولين بعد عامين من الولادة.



ويمكن رصد مستوى جزيئات HDL الصغيرة في الدورة الدموية في مرحلة مبكرة من الحمل فقط، ولم يتم رصد ارتباطها بمشكلة السكري في أواخر الحمل.

وقال الدكتورة إيلا موهلي: "بناءً على النتائج التي توصلنا إليها، يمكن التعرف على النساء المعرضات لخطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري في بداية الحمل، من خلال ملامح التغيرات في عملية التمثيل الغذائي، إضافة إلى تقييم وزن الجسم".

ونُشرت نتائج الدراسة على شبكة "ميتابولوميكس" الأوروبية المتخصصة في أبحاث عملية الأيض. واعتمد البحث على متابعة حالة الحوامل في مستشفى جامعة توركو.

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وأشارت النتائج إلى دراسات سابقة وجدت أن خطر ارتفاع تركيزات جزيئات HDL الصغيرة في الدورة الدموية أثناء الحمل يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب بعد الولادة.



وبحسب نتائج البحث الجديد تعتبر نفس الظاهرة مؤشراً على تزايد خطر إصابة الأم بالسكري بعد الإنجاب بعامين.

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