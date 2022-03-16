فرقعة العنق لها عواقب خطيرة على الصحة

الوكيل الإخباري - يميل الكثير من الأشخاص إلى عادة فرقعة العنق التي تمنحهم بعض الشعور بالراحة، غير مدركين أنها يمكن أن تسبب لهم مشاكل صحية خطيرة.



ويمكن أن تؤدي هذه العادة إلى حدوث تشقق أو طقطقة على رقبتك على المدى القصير، إلا أن هناك عواقب أكثر خطورة على المدى الطويل. وفي الواقع، هناك حالات تسبب فيها طقطقة العنق في حدوث سكتة دماغية.



الصوت الذي نتحدث عنه هنا والصادر من فرقعة الرقبة ناتج عن تمدد طفيف يؤدي إلى انفصال مؤقت لأسطح المفاصل وتكوين فقاعة هوائية، ومع ذلك، من خلال القيام بذلك، فإنك معرض لخطر الإصابة بتمزق صغير (تسلخ) في البطانة الداخلية للشريان، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية.



وهناك احتمال أن تذوب هذه الجلطات من تلقاء نفسها، لكن في بعض الحالات يمكن أن تنتقل وتؤدي إلى انسداد في الشريان في اتجاه مجرى الدم. وبدوره، قد يتسبب هذا في حدوث سكتة دماغية، حيث يتم قطع إمدادات الدم عن الدماغ.



وينضم الشريانان الرئيسيان في الرقبة (الشرايين الفقرية) ويشكلان الشريان القاعدي الذي يمد الجزء الخلفي من الدماغ بالدم. وعندما نثني رقبتنا أو نديرها، تتمدد هذه الشرايين وتصبح عرضة للإصابة.



ويمكن أن يؤدي طقطقة الرقبة المعتادة إلى إضعاف الأربطة التي تربط المفاصل بين الفقرات ، مما يسمح بحركة أوسع للرقبة وبالتالي تجعل الشرايين أكثر عرضة للإصابة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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