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الخميس، 06-01-2022 04:01 م

فوائد أوراق الجوافة للأطفال

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الوكيل الإخباري - أوراق الجوافة للأطفال، سلاح ذو حدين على صحتهم، ولا يمكن الاستفادة من فوائد أوراق الجوافة من دون استشارة الطبيب المختص سواء للرضع أو الأطفل الأكبر سنا من دون استثناء.

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بالإضافة إلى ذلك ، قد تتسب المبالغة في استخدام أوراق الجوافة للأطفال في احتمالية إصابتهم بأمراض الكلى على امدى الطويل.

 

أما بالنسبة عن فوائد أوراق الجوافة للأطفال بصفة عامة، فهي :

 

1 - تساهم أوراق الجوافة في علاج الكحة عند الأطفال.
2 - تحفز أوراق الجوافة الجهاز المناعي للأطفال باختلاف أعمارهم.
3 - توسع أوراق الجوافة الشعب الهوائية وتعالج مشاكل الجهاز التنفسي عن الأطفال والرضع من دون استثناء.
4 - تعمل أوراق الجوافة على إذابة البلغم بالشكل الطبيعي والفعال.
5 - تعالج أوراق الجوافة الأطفال من نزلات البر والأنفلونزا بصفة عامة.

 

 

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