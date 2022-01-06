الوكيل الإخباري - أوراق الجوافة للأطفال، سلاح ذو حدين على صحتهم، ولا يمكن الاستفادة من فوائد أوراق الجوافة من دون استشارة الطبيب المختص سواء للرضع أو الأطفل الأكبر سنا من دون استثناء.

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بالإضافة إلى ذلك ، قد تتسب المبالغة في استخدام أوراق الجوافة للأطفال في احتمالية إصابتهم بأمراض الكلى على امدى الطويل.



أما بالنسبة عن فوائد أوراق الجوافة للأطفال بصفة عامة، فهي :

1 - تساهم أوراق الجوافة في علاج الكحة عند الأطفال.

2 - تحفز أوراق الجوافة الجهاز المناعي للأطفال باختلاف أعمارهم.

3 - توسع أوراق الجوافة الشعب الهوائية وتعالج مشاكل الجهاز التنفسي عن الأطفال والرضع من دون استثناء.

4 - تعمل أوراق الجوافة على إذابة البلغم بالشكل الطبيعي والفعال.

5 - تعالج أوراق الجوافة الأطفال من نزلات البر والأنفلونزا بصفة عامة.

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