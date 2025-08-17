نصائح خبيرة تغذية لخفض الكوليسترول في 10 أيام

الوكيل الإخباري- قدّمت الدكتورة سارة بيري، خبيرة التغذية في كلية كينغز كوليدج لندن، نصائح فعّالة لخفض الكوليسترول الضار (LDL) بسرعة عبر تعديلات غذائية بسيطة.

أهم النصائح:

لا تعتمد فقط على تقليل الدهون، بل اختر نوعية الدهون الصحية مثل المكسرات والبذور التي تساعد في خفض الكوليسترول بنسبة 5-10%.

قلل من الدهون الحيوانية المشبعة، خاصة اللحوم الحمراء، لكن منتجات الألبان المخمّرة (كالجبن والزبادي) لا تؤثر سلبًا.

تجنب الكربوهيدرات المكررة كالخبز الأبيض والأرز الأبيض والسكريات لأنها قد تزيد الدهون الثلاثية.

اعتمد على الحبوب الكاملة التي تحسّن صحة القلب وتساعد في التحكم بالكوليسترول.



خلاصة:

التركيز على الدهون الصحية والحبوب الكاملة، مع تقليل الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة، هو المفتاح لتحسين مستويات الكوليسترول بسرعة وفعالية.