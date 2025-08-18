النفط يتراجع بفعل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية

07:24 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط، الاثنين، مع عدم ممارسة الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات لتعطيل صادرات النفط الروسية بعد اجتماع رئيسي البلدين الجمعة.





وبحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.39% إلى 65.59 دولارا للبرميل.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.29% إلى 62.62 دولارا للبرميل.



والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الجمعة وظهر أكثر توافقا مع موسكو بشأن السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من وقف إطلاق النار أولا.



ويلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين الاثنين للتوصل إلى اتفاق سلام سريع لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاما.